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۱۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱

شفیعی:

تعامل مطلوبی میان جمعیت هلال احمر کرمانشاه و شرکت پخش سها هلال وجود دارد

تعامل مطلوبی میان جمعیت هلال احمر کرمانشاه و شرکت پخش سها هلال وجود دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه تعامل مناسبی بین شرکت پخش سها هلال و جمعیت هلال‌احمر استان وجود دارد، گفت: این تعامل موجب شد که بحران های مربوط به حوزه دارو را پشت سر بگذاریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شفیعی در دیدار با مدیر عامل شرکت پخش سها هلال اظهار داشت: این شرکت از بهمن ماه سال 90 فعالیت خود را در استان و در راستای ارتقای سطح سلامت شهروندان آغاز کرد و با وجود تحریم های گسترده دارویی، توانست خدمات مطلوبی را به مردم ارائه دهد.

وی افزود: این شرکت با همکاری جمعیت هلال احمر استان توانست بحران ها و مشکلات مربوط به حوزه دارو را پشت سر گذاشته و به یکی از بزرگترین و استانداردترین شرکت های دارویی سطح استان و حتی منطقه تبدیل شود.

شفیعی گفت: همکاری جمعیت هلال احمر و شرکت سها هلال و تعامل میان آنها، در راستای نیل به اهداف انسان دوستانه و نوع دوستانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه خاطر نشان کرد: توزیع و تامین داروهای کمیاب و تک نسخه ای که از وظایف سازمان هلال احمر است، از طریق شرکت سها هلال در استان به نحو بسیار مطلوبی انجام می شود.

شفیعی همچنین اظهار داشت: معاونت پخش غذا و دارو در ارزیابی که در سال 92 بین شرکت‌های توزیع دارو انجام داده بود، مرکز پخش سها هلال استان کرمانشاه را از بین 33 شرکت توزیع دارو، به‌عنوان شرکت فعال استان معرفی و مقام دوم در منطقه را به این شرکت اهدا کرد.

به دنبال گسترش همکاری با جمعیت هلال احمر استان ها هستیم

مدیر عامل شرکت پخش سها هلال نیز در این دیدار گفت: به عنوان بازوی اجرایی جمعیت هلال احمر تلاش می کنیم که مشکلات مردم را به حداقل برسانیم.

حسین صانعی فرد با اشاره به اهداف عالیه سازمان هلال احمر در بحث ارتقاء شاخص های سلامت و تلاش برای کاهش آلام مردم، توزیع داروهای مورد نیاز مردم به بهترین نحو و در اسرع وقت را از مهمترین راهبردهای شرکت پخش سها هلال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر این شرکت از طریق 13 مرکز توزیع داروی هلال احمر که بزرگترین و مجهز ترین آنها در غرب استان کرمانشاه واقع شده، تلاش می کند تمامی داروهای مورد نیاز مردم و همچنین داروهای حیاتی و کمیاب را از طریق این مرکز و داروخانه های هلال احمر در اختیار مردم قرار دهد.

صانعی فرد همچنین با قدردانی از مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، دلیل سفر خود به این استان را بررسی مسائل و مشکلات مرکز توزیع دارویی هلال احمر استان و برنامه ریزی در جهت ارائه خدمات دارویی بهتر به مردم منطقه عنوان کرد.

مدیر عامل شرکت پخش سها هلال گسترش همکاری با جمعیت هلال احمر استان ها و داروخانه های هلال احمر در سراسر کشور را از مهمترین اهداف این شرکت عنوان کرد و یادآور شد: وظیفه ما در مرکز تقویت بیش از پیش مرکز استان ها و بویژه کرمانشاه است و لذا نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست تا توزیع سبد دارویی این مرکز به صورت کامل تر انجام شده و سطح خدمات ارائه شده به مردم نیز ارتقا یابد.

 

 

 

 

 

کد مطلب 2324299

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