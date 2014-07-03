اولین شرکت دانش بنیان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد

عیسی کشاورز معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شرکت الماس طب کاسپین با ارائه چهار ثبت اختراع، به عنوان اولین شرکت دانش بنیان، در مرکز رشد و فناوری زیست پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، پروانه بهره برداری و ثبت شرکت را به دست آورد.

وی افزود: اختراعات این شرکت با عنوان های، "تجهیزات ماساژ عضلات"، دستگاه "ماساژ شکمی درمان یبوست"، هر کدام با ظرفیت سالانه یک هزار و 875 عدد، دستگاه کنتراست تراپی ( سرما و گرما درمانی الکترونیکی) با ظرفیت یک هزار و 500 عدد و تست رله (تست چند منظوره مدارات) با ظرفیت سه هزار دستگاه، است.

این مسئول یادآورشد: تمرکز اصلی فعالیت این شرکت، بر تولید محصولات کاربردی و مفید در حیطه تجهیزات پزشکی و درمانی است که در بازارهای داخلی و حتی خارجی یافت نمی شود و در مدت کوتاهی، توانسته است به موفقیت های بسیاری دست یابد.

کشاورز تصریح کرد: این شرکت تاکنون موفق به کسب 12 مدرک ثبت اختراع، چهار مدال از جشنواره های بین المللی و داخلی، رتبه کارآفرین نمونه استان، پژوهشگر برتر و چاپ پنج مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی شده است.

شرکت الماس طب کاسپین، در بلوار شهید باهنر قزوین، پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در مرکز رشد و فناوری زیست پزشکی دانشگاه مستقر است.

