امروز در تاريخ

پس ازتجاوزعراق به مرزهاي كشورمان درشهريور1359بخش هايي ازشهرهاي مرزي كشورپس ازچهل روزمقاومت جانفشانه مردم به دست دشمن بعثي افتاد كه دراين ميان شهر آبادان نيزبه محاصره كامل نيروهاي بعثي درآمد. درهمين زمان ارتش عراق هشتم آبان 1359 وارد آبادان شد . به دنبال صدورفرمان امام خميني( ره) درچهاردهم آبان 1359مبني براينكه حصرآبادان بايد شكسته شود، اين مساله اهميت خاصي براي نيروهاي نظامي كشوريافت . بدين طريق بود كه طرح عمليات ثامن الائمه در پانزدهم شهريور1360 تكميل شد . دراين عمليات پس ازايجاد معابرازسوي لشكرهفتاد وهفت خراسان ، زمان حمله ، ساعت يك بامدادروز پنجم مهر 1360 به واحدهاي عمل كننده اعلام شد . در اين زمان بود كه با استفاده از اصل غافلگيري دشمن ، حمله رزمندگان اسلام شكل وسيعتري به خود گرفت و از ساعت شش بامداد همان روز نيروي هوايي ارتش موفق شد پوشش هوايي خود را در منطقه نبرد برقرار سازد و نيروهايبعثي را مجبور به عقب نشيني سازد .



پس از 42 ساعت مبارزه مستمر نيروهاي ايثار گر ارتش جمهوري اسلامي ايران و تلاش مداوم نيروهاي لشكر 77 خراسان و جانفشاني هاي نيروهاي مردمي ، نيروهاي دشمن پا به فرار نهادند و عقب نشيني را ترجيح دادند . پس از اين عمليات و نزديك به يك سال بعد آبادان از محاصره كامل رژيم بعثي خارج شد . متاسفانه بعد از اين عمليات پيروزمند چندتن از فرماندهان عالي رتبه ارتش و سپاه به هنگام عزيمت باهواپيما به تهران به فيض عظيم شهادت نايل آمدند. طي عمليات ثامن الائمه ، بيش از 150 كيلومتر مربع از اراضي اشغال شده كشور آزاد شد و بيش از سه هزار نفر از نيرو هاي دشمن كشته و زخمي شدند . همچنين 1656 نفر نيز به اسارت در آمدند . علاوه بر اين در اين عمليات ، نود دستگاه تانك و نفربر، صد دستگاه انواع خود رو ، وتعداد 3 فروند هواپيما و يك چرخبال عراق سرنگون شد و شماري نيز به غنيمت رزمندگان اسلام در آمد . صدام پس از اين عمليات هفت تن از فرماندهان ارشد خود را تير باران كرد. در عمليات ثامن الائمه 250 كيلومتر از اراضي شمال و غرب آبادان آزاد شد و تلفات سنگيني به ارتش مزدور بعث وارد آمد.صدام كه انتظار نداشت نيروهاي وي علي رغم در اختيار داشتن تجهيزات مدرن و امكانات گسترده ، دچار شكست شود شخصا فرمانده لشكر سوم عراق به نام " سعد شيته" را اعدام كرد .