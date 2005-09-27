امروز در تاريخ

پس ازتجاوزعراق به مرزهاي كشورمان درشهريور1359بخش هايي ازشهرهاي مرزي كشورپس ازچهل روزمقاومت جانفشانه مردم به دست دشمن بعثي افتاد كه دراين ميان شهر آبادان نيزبه محاصره كامل نيروهاي بعثي درآمد. درهمين زمان ارتش عراق هشتم آبان 1359 وارد آبادان شد . به دنبال صدورفرمان امام خميني( ره) درچهاردهم آبان 1359مبني براينكه حصرآبادان بايد شكسته شود، اين مساله اهميت خاصي براي نيروهاي نظامي كشوريافت . بدين طريق بود كه طرح عمليات ثامن الائمه در پانزدهم شهريور1360 تكميل شد . دراين عمليات پس ازايجاد معابرازسوي لشكرهفتاد وهفت خراسان ، زمان حمله ، ساعت يك بامداد روز پنجم مهر 1360 به واحدهاي عمل كننده اعلام شد . در اين زمان بود كه با استفاده از اصل غافلگيري دشمن ، حمله رزمندگان اسلام شكل وسيعتري به خود گرفت و از ساعت شش بامداد همان روز نيروي هوايي ارتش موفق شد پوشش هوايي خود را در منطقه نبرد برقرار سازد و نيروهاي بعثي را مجبور به عقب نشيني سازد .
پس از 42 ساعت مبارزه مستمر نيروهاي ايثار گر ارتش جمهوري اسلامي ايران و تلاش مداوم نيروهاي لشكر 77 خراسان و جانفشاني هاي نيروهاي مردمي ، نيروهاي دشمن پا به فرار نهادند و عقب نشيني را ترجيح دادند . پس از اين عمليات و نزديك به يك سال بعد آبادان از محاصره كامل رژيم بعثي خارج شد . متاسفانه بعد از اين عمليات پيروزمند چندتن از فرماندهان عالي رتبه ارتش و سپاه به هنگام عزيمت باهواپيما به تهران به فيض عظيم شهادت نايل آمدند. طي عمليات ثامن الائمه ، بيش از 150 كيلومتر مربع از اراضي اشغال شده كشور آزاد شد و بيش از سه هزار نفر از نيرو هاي دشمن كشته و زخمي شدند . همچنين 1656 نفر نيز به اسارت در آمدند . علاوه بر اين در اين عمليات ، نود دستگاه تانك و نفربر، صد دستگاه انواع خود رو ، وتعداد 3 فروند هواپيما و يك چرخبال عراق سرنگون شد و شماري نيز به غنيمت رزمندگان اسلام در آمد . صدام پس از اين عمليات هفت تن از فرماندهان ارشد خود را تير باران كرد. در عمليات ثامن الائمه 250 كيلومتر از اراضي شمال و غرب آبادان آزاد شد و تلفات سنگيني به ارتش مزدور بعث وارد آمد.صدام كه انتظار نداشت نيروهاي وي علي رغم در اختيار داشتن تجهيزات مدرن و امكانات گسترده ، دچار شكست شود شخصا فرمانده لشكر سوم عراق به نام " سعد شيته" را اعدام كرد .
اين عمليات هشداري براي رژيم بعث عراق بود و به همين دليل صدام تلاش كرد تا از طريق يك بسيج عمومي نيروهاي زيادي را به جبهه هاي جنگ اعزام كند و حتي 18 هزار مزدور را ازكشورهاي مختلف عربي بكار گيرد . برخي ژنرال هاي بازنشسته مصري و اردني نيز در طرح و عمليات به ارتش صدام كمك كردند .در مرحله دوم جنگ كه از عمليات فتح المبين، بيت المقدس و طريق القدس آغاز شد منجر به آزاد سازي پنج هزار كيلومتر مربع ازاراضي شمال و غرب خوزستان شد.
دراين مرحله صدام از شركت هاي غربي براي توليد سلاح هاي شيميايي كمك خواست و در اين زمينه تعداد زيادي كارخانه توليد سلاح هاي شيميايي در عراق احداث شد . طبق آماري كه پس از سقوط بغداد توسط نيروهاي آمريكايي منتشر شد رژيم بعث عراق در طول جنگ تحميلي حدود هشت هزار گلوله شيميايي عليه رزمندگان اسلام به كار گرفت.
تسليم كنسرسيوم به مجلس :
درچنين روزي درسال
روز جهاني جهانگردي :
گردشگري دردنياي امروز يكي ازمهمترين ابزارهاي تبادل وتعامل فرهنگي درجهان به شمارمي رود. براساس كنوانسيون بين المللي ترانسپورت و جهانگردي ، جهانگرد به كس اطلاق مي شود كه به منظور تفريح ، بازديد از مناطق ديدني ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زيارت به كشور ديگر سفر مي كند ، مشروط بر اين كه مدت اقامت او از بيست و چهار ساعت كمترو از شش ماه بيشتر نباشد و همچنين در فاصله اي كمتر از هفتاد كيلومتر ، اين سفر انجام نگيرد . بي شك گردشگري به عنوان يك صنعت مهم درجهان امروز تلقي مي شود و نام گذاري هفته اي به اين نام ، اهميت امر را براي مسوولان جلوه بيشتري خواهد بخشيد . همچنين روز هفتم مهر به عنوان روز جهانگردي نام گذاري شده است .
استقلال مكزيك :
درچنين روزي درسال 1821مكزيك استقلال يافت .مكزيك كشوري است نيمه كوهستاني درجنوب ايالات متحده آمريكا ودر طرفين مدارراس السرطان ، بين خليج مكزيك واقيانوس كبير، نژاد مردم اين كشورسفيد وسرخ وسياه ودورگه وزبان رايج در ميان آنان اسپانيولي است . اكثرمردم اين كشور كاتوليك اند . نوع حكومت اين كشورجمهوري فدرال است كه درسال 1821ميلادي پس ازمبارزات فراوان ازاسپانيا مستقل شد ودرتاريخ هفتم نوامبر سال 1945ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .
آغاز حكومت طالبان :
درچنين روزي در سال 1996 طالبان كه در مدارس مذهبي آوارگان افغانستان در پاكستان آموزش ديده بودند ، شهر كابل را كه از طرف دولت افغانستان تخليه شده بود، تصرف كردند و دكتر نجيب الله رهبر سابق اين كشور را كه از سال 1992 به صورت پناهنده در دفتر سازمان ملل در كابل به سر مي برد دستگير نمودند . گروه طالبان پس از شكنجه فراوان و سوزاندن لبهاي نجيب الله با آتش سيگار او را تيرباران كردند و مقابل ساختمان مقر رييس جمهوري افغانستان به دار كشيدند و جسد اورا دوروز بر بالاي دار نگهداشتند. برادر او نيز به همين سرنوشت دچار شد.ناظران سياسي اين واقعه دهشتناك را يك نقطه ضعف در تاريخ سازمان ملل و تعهدات بين المللي مي دانند. طالبان مدت پنج سال و چند ماه بر افغانستان حكومت كردند و به فجيع ترين شكل ممكن حقوق انساني را زير پاگذاردند .
نقل از پايگاه اينترنتي تاريخ ايرانيان در امروز
آغاز به كار مجمع سربازان مسيح :
در چنين روزي در سال 1540 ميلادي مجمع سربازان مسيح يا فرقه ژزوييت ها آغاز به كار كرد . هدف اين مجمع مبارزه با پروتستانها بود .
تولد لويي سيزدهم :
لويي سيزدهم ، پادشاه فرانسه در چنين روزي در سال 1601 ميلادي به دنيا آمد . وي در بين سالهاي 1610 تا 1643 بر اين كشور حكومت كرد .
تولد كارولي كيسفالودي :
كيسفالودي نمايشنامه نويس رومانتيك مجارستاني در چنين روزي در سال 1772 ميلادي به دنيا آمد . او نخستين نمايشنامه نويس مجارستاني است كه توانست اقبال عمومي را نسبت به آثار ش به دست آورد .
تولد آگوستين اول دايتوربيد :
آگوستين اول دايتوربيد امپراطور مكزيك در چنين روزي در سال 1783 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در بين سالهاي 1822 ميلادي تا 1823 بر اين كشور حكومت كرد .
تولد گيوسپ پينو :
پينو رياضيدان توانمند ايتاليايي در چنين روزي در سال 1858 ميلادي به دنيا آمد . او را پايه گذار منطق نمادين مي دانند .
تولد گرادزيا دلدا :
دلدا رمان نويس مشهور ايتاليايي در چنين روزي در سال 1875 ميلادي متولد شد . اين نويسنده زن ايتاليا آثار خود را با ديدي واقع گرايانه مي نگاشت . وي توانست در سال 1926 ميلادي جايزه نوبل ادبي را از آن خود كند . پيرمرد ام تي ان عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
تولد دوميترو پروناريو :
پروناريو نخستين فضا نورد رومانيايي در چنين روزي در سال 1952 ميلادي به دنيا آمد . وي با سفينه سايوز 40 راهي فضا شد .
در گذشت روري استورم :
استورم رهبر اركستر و آهنگساز آمريكايي در چنين روزي در سال 1927 ميلادي به دنيا آمد . اجراي سمي كي عنوان مهمترين اثر اجرايي او در زمينه موسيقي است . وي در سن 69 سالگي دار فاني را وداع گفت .
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