امروز در تاريخ

تولد كنفوسيوس :



تولد كاراواجيو :





تولد فرانسي ترنر پالگراو :

تولد هنري مواسان :

تولد كيت داگلاس ويگينز :

تولد فلورن اشميت :



تولد ويويان فاين :



كنفوسيوس فيلسوف بر جسته و مشهور چيني در چنين روزي در 551 قبل از ميلاد متولد شد . او را بزرگترين حكيم چين نام نهاده اند . كنفوسيوس يكي از عجيب ترين شخصيت هاي تاريخ جهان است . او خود بي دين بود اما موسس يكي از بزرگترين آيين ها در دنيا شد . كنفوسيوس خود به خداوند اعتقاد نداشت اما هنگاميكه مرد، پيروانش او را ستودند تاجاييكه به پرستش وي پرداختند . كنفوسيوس پسر يك سردار چيني بود و هنگامي كه سه سال بيشتر نداشت پدرش را از دست داد . او از همان كودكي با نفرت جنگ طلبي و شور عدالتخواهيبزرگ شد و تصميم گرفت كه معلم نظم و صلح شود . وي در بيست و يك سالگي تدريس را شروع كرد اما از آنجا كه نتوانست شغل ثابت تعليماتي به دست آورد ، شهر به شهر به دنبال شاگرد مي رفت و به تعليم مي پرداختت . وي ني نواز ماهري نيز بود با اين همه هيچگاه به داشته هاي خود قناعت نمي كرد . پس از مدتي وي به ديدار لائوتسه فيلسوف بزرگ چيني رفتو راز خوب زيستن را از او آموخت . وي اما بر آن شد كه فلسفه اي متفاوت با لائوتسه مطرح نمايد . كنفوسيوس قصد آن را داشت كه فلسفه اش به مسايل عملي زندگي بپردازد و تنها اخلاقيات را محور كار خود قرار ندهد . عامه مردم او را مي ستود ند و ولي بزرگان و صاحبان قدرت از وي وحشت داشتند . لذا افرادي را اجير كردند تا او را از پاي در آوردند اما او همچنان به طريق خود در موعظه مردم و ترغيب آنان به راست كرداري ادامه مي داد . كنفوسيوس يك سلسله قوانين براي رفتار جمعي هموطنانش و انبوهي از آداب و مقررات براي تهذيب خود آنها وضع كرد . هدف او از اين كار آن بود كه روح ادب و نزاكت دو جانبه را در تمام بشريت القا كند . آيين او هنوز نيز ميان پيرواننش در چين و تايوان زنده است .كاراواجيو نقاش ايتاليايي در چنين روزي در سال 1573 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در نوع نقاشي و تكنيك هاي استفاده از عوامل رنگ و فرم تحولاتي ايجاد كرد . موضوعات مورد نقاشي او را عمدتا مسايل مذهبي تشكيل مي دهند .پالگراو شاعر مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1824 ميلادي به دنيا آمد . او استاد ادبيات دانشگاه آكسفورد نيز بود . گنج طلايي عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .مواسان شيميدان بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1852 ميلادي به دنيا آمد. او توانست عنصر فلورين را تجزيه نمايد . وي به همين خاطر در سال 1906 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .داگلاس ويگنز نويسنده معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1856 ميلادي ديده به جهان گشود . ربكا و مزرعه ساني بروك عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .اشميت آهنگساز بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1970 ميلادي به دنيا آمد . مفصلعنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



فاين ، آهنگساز مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1913 ميلادي به دنيا آمد . زن در باغ عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .



درگذشت لويي پاستور :







لوئي پاستور در سال 1822 در فرانسه متولد شد. وي در طول عمر پر بركت خود كمك هاي شاياني به علم پزشكي كرد كه بسياري ازكشفيات او هم اكنون نيز جان بسياري از انسان ها را نجات مي بخشد . دولت فرانسه به پاس خدمات علمي او جوايز متعددي به او اهدا كرد . وي نه فقط از فرانسه كه در كشورهاي دور و نزديك جاي خود را در قلب همگان يافت . بر همين اساس در سال 1868 دانشگاه بن آلمان درجه دكتراي افتخاري به پاستور به واسطه مطالعاتش روي ميكروارگانيزم اعطا كرد. پاستور واكسن هاري را كشف كرد كه در زمان خود يك انقلاب در علم پزشكي به شمار مي رفت . وي با كشف حيات در مخمر، همچنين در يافت كه بسياري از موجودات ذره بيني ( باكتري ) عامل تخمير اند . او پس از اين بود كه روش پاستوريزاسيون را براي از بين بردن ميكرب ها پيشنهاد داد . سرانجام پس از عمري خدمت به بشريت ، وي در ساعت 40 : 4 ، 28 سپتامبر 1895 بدرود حيات گفت.

درگذشت ادوين پي ها بل :

