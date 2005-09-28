امروز در تاريخ

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي وحدت مصر و سوريه دچار مشكلاتي شد ، تاجايي كه اين وحدت منجر به شكست گرديد . جمال عبد الناصر در سال 1951 براي اتحاد اعراب سعي فراواني مبذول داشت و توانست با دولت سوريه در اين حوزه اتحادي تشكيل دهد و پس از آن نيز جمهوري متحده عرب را بوجود آورد . اما چنين اتحادي ديري دوام نياورد و در سال 1961 ميلادي منجر به شكست شد .
تولد كنفوسيوس :
كنفوسيوس فيلسوف بر جسته و مشهور چيني در چنين روزي در 551 قبل از ميلاد متولد شد . او را بزرگترين حكيم چين نام نهاده اند . كنفوسيوس يكي از عجيب ترين شخصيت هاي تاريخ جهان است . او خود بي دين بود اما موسس يكي از بزرگترين آيين ها در دنيا شد . كنفوسيوس خود به خداوند اعتقاد نداشت اما هنگاميكه مرد، پيروانش او را ستودند تاجاييكه به پرستش وي پرداختند . كنفوسيوس پسر يك سردار چيني بود و هنگامي كه سه سال بيشتر نداشت پدرش را از دست داد . او از همان كودكي با نفرت جنگ طلبي و شور عدالتخواهي بزرگ شد و تصميم گرفت كه معلم نظم و صلح شود . وي در بيست و يك سالگي تدريس را شروع كرد اما از آنجا كه نتوانست شغل ثابت تعليماتي به دست آورد ، شهر به شهر به دنبال شاگرد مي رفت و به تعليم مي پرداختت . وي ني نواز ماهري نيز بود با اين همه هيچگاه به داشته هاي خود قناعت نمي كرد . پس از مدتي وي به ديدار لائوتسه فيلسوف بزرگ چيني رفت و راز خوب زيستن را از او آموخت . وي اما بر آن شد كه فلسفه اي متفاوت با لائوتسه مطرح نمايد . كنفوسيوس قصد آن را داشت كه فلسفه اش به مسايل عملي زندگي بپردازد و تنها اخلاقيات را محور كار خود قرار ندهد . عامه مردم او را مي ستود ند و ولي بزرگان و صاحبان قدرت از وي وحشت داشتند . لذا افرادي را اجير كردند تا او را از پاي در آوردند اما او همچنان به طريق خود در موعظه مردم و ترغيب آنان به راست كرداري ادامه مي داد . كنفوسيوس يك سلسله قوانين براي رفتار جمعي هموطنانش و انبوهي از آداب و مقررات براي تهذيب خود آنها وضع كرد . هدف او از اين كار آن بود كه روح ادب و نزاكت دو جانبه را در تمام بشريت القا كند . آيين او هنوز نيز ميان پيرواننش در چين و تايوان زنده است .
تولد كاراواجيو :
كاراواجيو نقاش ايتاليايي در چنين روزي در سال 1573 ميلادي ديده به جهان گشود . وي در نوع نقاشي و تكنيك هاي استفاده از عوامل رنگ و فرم تحولاتي ايجاد كرد . موضوعات مورد نقاشي او را عمدتا مسايل مذهبي تشكيل مي دهند .
تولد فرانسي ترنر پالگراو :
پالگراو شاعر مشهور انگليسي در چنين روزي در سال 1824 ميلادي به دنيا آمد . او استاد ادبيات دانشگاه آكسفورد نيز بود . گنج طلايي عنوان مهمترين اثر ادبي اوست .
تولد هنري مواسان :
مواسان شيميدان بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1852 ميلادي به دنيا آمد. او توانست عنصر فلورين را تجزيه نمايد . وي به همين خاطر در سال 1906 ميلادي جايزه نوبل را از آن خود كرد .
تولد كيت داگلاس ويگينز :
داگلاس ويگنز نويسنده معروف آمريكايي در چنين روزي در سال 1856 ميلادي ديده به جهان گشود . ربكا و مزرعه ساني بروك عنوان مهمترين اثر داستاني اوست .
تولد فلورن اشميت :
اشميت آهنگساز بر جسته فرانسوي در چنين روزي در سال 1970 ميلادي به دنيا آمد . مفصل عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .
تولد ويويان فاين :
فاين ، آهنگساز مشهور آمريكايي در چنين روزي در سال 1913 ميلادي به دنيا آمد . زن در باغ عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .
درگذشت لويي پاستور :
لوئي پاستور در سال 1822 در فرانسه متولد شد. وي در طول عمر پر بركت خود كمك هاي شاياني به علم پزشكي كرد كه بسياري ازكشفيات او هم اكنون نيز جان بسياري از انسان ها را نجات مي بخشد . دولت فرانسه به پاس خدمات علمي او جوايز متعددي به او اهدا كرد . وي نه فقط از فرانسه كه در كشورهاي دور و نزديك جاي خود را در قلب همگان يافت . بر همين اساس در سال 1868 دانشگاه بن آلمان درجه دكتراي افتخاري به پاستور به واسطه مطالعاتش روي ميكروارگانيزم اعطا كرد. پاستور واكسن هاري را كشف كرد كه در زمان خود يك انقلاب در علم پزشكي به شمار مي رفت . وي با كشف حيات در مخمر، همچنين در يافت كه بسياري از موجودات ذره بيني ( باكتري ) عامل تخمير اند . او پس از اين بود كه روش پاستوريزاسيون را براي از بين بردن ميكرب ها پيشنهاد داد . سرانجام پس از عمري خدمت به بشريت ، وي در ساعت 40 : 4 ، 28 سپتامبر 1895 بدرود حيات گفت.
درگذشت ادوين پي ها بل :
هابل ستاره شناس مشهورآمريكايي درچنين روزي درسال 1953ميلادي درگذشت . اورا طراح تلسكوپ هاي مختلف مي دانند . هم اكنون بزرگترين تلسكوپ جهان درآمريكا به نام او نامگذاري شده است . وي درسن 69 سالگي دارفاني را وداع گفت .
درگذشت جمال عبد الناصر :
عبد الناصردرچنين روزي درسال 1970ميلادي درگذشت .عبد الناصرازافسران جواني بود كه درمصرعليه نظام استبدادي سلطنتي به پاخاست. به سال 1952ميلادي انقلاب مصرپيروزشد وناصرپس ازاحرازمقاماتي چون وزارت كشورومعاونت نخست وزيردرفوريه 1954 ميلادي به نخست وزيري ودوسال بعد به رياست جمهوري مصربرگزيده شد . ناصردرسال 1956كانال سوئزرا ملي اعلام كرد ومتعاقب آن كشورهاي فرانسه ، انگليس واسراييل مصررا اززمين وهوا مورد حمله قراردادند . ناصر براي اتحاد اعراب جمهوري متحده عربي را به وجود آورد. وي درداخل مصرنيزدست به اصلاحات فراواني زد . شكست اعراب درجنگ ژوئن 1967 از رژيم صهيونيستي اثرنامطلوبي برروي اوگذاشت . مراسم تشييع جنازه اودرمصريكي ازبزرگترين مراسم تشييع جنازه تا آن روزدردنيا بود .
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