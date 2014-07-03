حمله ملخ ها به مزارع و باغات دهستان ارزیل خاروانا/ کانون کوبی 40 هکتار از اراضی بخش

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیمحمدی پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در چند وقت گذشته بدلیل وضعیت جوی و نیز گسترش جمعیت ملخ شاهد حمله این آفت به مزارع و باغات دهستان ارزیل از توابع بخش خاروانا بودیم که با اقدامات بموقع، جمعیت ملخ در این منطقه به کنترل درآمده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان در ادامه خاطر نشان کرد: به همین منظور با بسیج امکانات و اعزام کارشناسان مربوطه به اراضی مورد هجوم، عملیات طمعه پاشی دستی با استفاده از سبوس گندم و سموم مالاتیون در کانون های آلوده به اجرا درآمد و کانون کوبی 40 هکتار از اراضی زراعی و باغی این شهرستان برای مقابله با آفت ملخ صورت گرفت.

وی آفاتی چون سن ‌گندم، کرم ساقه‌ خوار، مگس مدیترانه ای، کرم گلوگاه انار و آفت ملخ را از مهمترین مشکلات در مزارع کشاورزی منطقه عنوان و تصریح کرد: این آفات با وجود اقدامات صورت گرفته در مراحل کاشت، داشت و برداشت برای حفظ و صیانت محصولات کشاورزی، خسارات فراوانی را به باغداران و کشاورزان شهرستان تحمیل می‌کنند.

علیمحمدی در پایان افزود: بهمین دلیل همه‌ کشاورزان برای کانون ‌یابی این آفت در منطقه فعال هستند و پس از پیدا کردن کانون‌ها، گروه های سم‌پاشی نسبت به کانون‌کوبی اقدام می‌کنند و باید گفت که آفت ملخ در میان آفت‌های مختلف کشاورزی، یکی از جدی‌ترین و خطرناک‌ترین آفات محسوب می شود چراکه قدرت پرواز و تخم‌ریزی بالایی دارد و می تواند تا 80 درصد به غلات خسارت وارد ‌کند.