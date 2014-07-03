به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمتزاده در جلسه بررسي موضوعات مشترك سازمان محيط زيست با بخش صنعت، معدن وتجارت گفت: در حال حاضر، یک درصد توليد ناخالص ملي ناشي از فعاليتهاي معدني است و با برنامهريزي و تلاش مضاعف ميتوانيم آن را به 5 درصد برسانيم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براي كشوري كه ادعاي فراواني ذخاير معدني را دارد، اين ميزان بسيار كم بوده و ميبايست با رعايت اصولي فني و زيست محيطي سهم فعاليتهاي معدني را در توليد ناخالص ملي بالا ببريم.
وی تصریح كرد: 3 درصد زمين هاي كشور در آن عمليات بهرهبرداري معدن و نيز 4 درصد در بخش اكتشافات معدني استفاده شده است؛ این در حالی است که حدود يك و هشت دهم درصد منابع آب كشور در بخش صنعت و 92 درصد در حوزه كشاورزي و چيزي حدود 7 درصد مابقي در مصارف خانگي كشور مصرف ميشود.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: ارتباطات و تعاملات بسيار مناسبي ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهاي تحت پوشش با سازمان محيط زيست وجود داشته و ميبايست ادامه يافته؛ به نحوی كه در هر واحد و سازمان تحت پوشش اين وزارتخانه 3 الي 5 نفر كارشناس HSE فعاليت مينمايند.
وی افزود: مديريت پسماندها و مديريت منابع انساني در حوزه محيط زيست در واحدهاي صنعتي و معدني امري الزامي است.
همچنین در این نشست، معصومه ابتكار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز گفت: رشد اقتصادي همراه با ملاحظات زيست محيطي است و اين رشد ميبايست بدون آلودگي محيط زيست، تخريب منابع طبيعي، آلودگي هوا و اتمام سفرهاي آبهاي زيرزميني صورت گيرد.
معاون رئيس جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: امروزه ما نيازمند انقلاب در بخش مديريت مصرف آب و انرژي در كشور هستيم وگرنه نميتوانيم پاسخگوي نياز نسل آينده فرزندانمان باشيم.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه در دولت پيگيري موضوع اقتصاد سبز با رعايت جدي ملاحظات زيست محيطي مطرح است و هرگونه توليد و كارآفريني ميبايست با اين رويكرد صورت گيرد.
ابتكار با بيان اينكه محيط زيست و صنايع و معادن كشور جملگي بر يك كشتي سوار هستند، گفت: دغدغه همه ما رسيدن به رشد بالاي اقتصادي، رفع بيكاري و بهبود وضع معيشت مردم است. اما بايد رعايت ملاحظات زيست محيطي، رعايت الگوي مصرف آب و پرهيز از بهرهكشي گسترده از طبيعت همانند كشورهاي پيشرفته دنيا به رشد اقتصادي قابل قبول نايل آييم.
وي در ادامه يادآور شد: فعاليتهاي صنعتي و معدني ميبايست خود را با اقتصاد كم آب معطوف نموده و قبل از ايجاد شهرك صنعتي ابتدا مسايل زيست محيطي و مميزي آب و انرژي دنبال شده و سپس اقدام به احداث واحد صنعتي و ادامه توليد نماييم.
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