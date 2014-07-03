سرمایه گذاری در اردبیل افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال جاری 52 جواز تاسیس صادر شده است که با 30 درصد رشد به نسبت سال گذشته مواجه است.

وی افزود: همین موضوع بیانگر افزایش سرمایه گذاری در استان و حرکت به سمت پروژه های بزرگ و قابل توجه است.

عاملی معتقد است علاوه بر این وضعیت اقتصادی کشور روز به روز به وضعیت تثبیت گام برداشته و بیانگر علاقه مندی حضور سرمایه گذاران در این عرصه است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه در ماه های اخیر تمامی پروژه های سرمایه گذاری استان مطالعه شده است، اضافه کرد: با پایش طرح ها نزدیک به 80 طرح پیش امکان سنجی شده به عنوان گزینه های پیشنهادی به سرمایه گذاران استخراج شده است.

وی تاکید کرد: اولین نیاز سرمایه گذار معرفی طرح است و تلاش بر این است طرح های آماده برخوردار از توجیه فنی و اقتصادی در اختیار سرمایه گذاران قرار داده شود.

عاملی از حرکت سرمایه های راکد استان به بخش تولید خبر داد و افزود: در حال حاضر 34 طرح توسعه در دست اجرا است که نشان می دهد صنعت اردبیل وضعیت روبه رشدی دارد.

900 میلیارد تومان طرح صنعتی پایش می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بخشی دیگر از اقدامات حمایتی بخش صنعت را پیگیری پروژه های صنعتی عنوان کرد و افزود: تاکنون 728 جواز صنعتی پالایش شده است.

وی بیان داشت: این تعداد پروژه های مهم با ارزش 900 میلیارد تومان و اشتغال زایی سه هزار و 400 نفر شناسایی شده و به صورت هفتگی رسیدگی می شود.

به گفته عاملی 11 طرح توسعه با اعتبار 200 میلیارد تومان نیز در لیست پیگیری های ویژه صنعت و معدن استان است.