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۳۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۲۸

گزارش خبرنگار خبرگزاري "مهر"از وين : (52)

محورهاي اصلي مد نظر اروپا در نسخه جديد پيش نويس / باز هم تاكتيك كهنه مكانيزم ماشه مخفي

محورهاي اصلي مد نظر اروپا در نسخه جديد پيش نويس / باز هم تاكتيك كهنه مكانيزم ماشه مخفي

سه كشور اروپايي كه در جلسه امروز شوراي حكام وضعيت بسيار متفاوتي را نسبت به روز گذشته تجربه كردند و با موضع محكم ايران ، غير متعهدها ، چين و روسيه مجبور به عقب نشيني از درخواست ارجاع پرونده به شوراي امنيت شدند ، در تلاشند تا زمينه اين اقدام را در آينده باز نگهدارند.

به گزارش خبرگزاري مهر از وين ، به نقل از ديپلماتهاي حاضر در آژانس، انگليس با همراهي آلمان و فرانسه در تلاش است تا با مطرح كردن رسمي موضوع "عدم پايبندي" ايران به پيمان ان پي تي و پادمان آن، به نوعي مجددا از مكانيزم ماشه مخفي براي گنجاندن در قطعنامه استفاده كند.

اين در حالي است كه عدم پايبندي ايران حتي با متن گزارش البرادعي هم منافات دارد. ضمن اينكه بر اساس مفررات داخلي آژانس عدم پايبندي بايد ابتدا از سوي بازرسان به دبيرخانه و مدير كل و سپس از سوي وي به شوراي حكام گزارش شود.

گزارش مهر مي افزايد: اروپا از سوي ديگر در تلاش سختي است تا در قطعنامه، ايران ملزم به اعطاي "دسترسي نامحدود دبيركل و بازرسان به همه كس، همه جا و همه چيز" شود. اين مطلب در واقع مهيا كردن اختياراتي فراتر از قوانين آژانس و حتي پروتكل الحاقي است كه در بندهاي 49 و 50 گزارش البرادعي درخواست شده بود. آنها در صدد تحميل اين موضوع به ايران هستند و ايران هم اعلام كرده است هيچ الزامي فراتر از قوانين آژانس را نمي پذيرد. غير متعهدها ، روسيه ، چين و بسياري از كشورهاي ديگر نيز با اين مطلب مخالفند.

بازگشت به تعليق دوباره اصفهان، تصويب فوري پروتكل الحاقي و تجديد نظر در پروژه آب سنگين اراك از ديگر محورهايي است كخ اروپا روي آن متمركز شده است.

مهر درصدد است تا به محض رسمي شدن پيش نويس جديد اروپا آن را به مراجعين محترم تقديم نمايد.

 

کد مطلب 232455

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