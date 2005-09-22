به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال ابومسلم كه هفته گذشته در ورزشگاه خانگي مقابل صباباتري تن به تساوي بدون گل داده بود در بازي فردا مي تواند ازحسين بادامكي و آندرانيك تيموريان استفاده كند. درجمع بازيكنان اين تيم تنها سعيد خاني با مصدوميت مواجه است و ساير نفرات مشكلي براي حضور دربازي فردا مقابل استقلال ندارند. اين تيم در هتل بستان تهران اسكان دارد.
لازم به ذكر است كه ديدار تيم هاي فوتبال استقلال و ابومسلم ساعت 19 فردا در ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد شد.
هفته چهارم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور ؛
تيم فوتبال ابومسلم براي رويارويي با استقلال وارد تهران شد
كاروان تيم فوتبال ابومسلم خراسان براي رويارويي با تيم فوتبال استقلال تهران ظهر امروز وارد تهران شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال ابومسلم كه هفته گذشته در ورزشگاه خانگي مقابل صباباتري تن به تساوي بدون گل داده بود در بازي فردا مي تواند ازحسين بادامكي و آندرانيك تيموريان استفاده كند. درجمع بازيكنان اين تيم تنها سعيد خاني با مصدوميت مواجه است و ساير نفرات مشكلي براي حضور دربازي فردا مقابل استقلال ندارند. اين تيم در هتل بستان تهران اسكان دارد.
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