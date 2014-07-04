سهم شهرستان جم از اعتبارات روستایی 60 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح جمعه در بازدید از پروژه های عمرانی روستای کوری حیاتی شهرستان جم اظهار داشت: مشکلات زیرساختی در روستاهای شهرستان جم مورد نگرانی است و از همه توان برای رفع آنها استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولان و فرماندار توانمند شهرستان جم باید با همکاری نماینده مجلس برای حل مشکلات تلاش کنند، افزود: بنده تمام تلاش و پیگیری خود برای حل مشکلات حوزه انتخابیه ام انجام می دهم و بازدید از آنان از اولویتهای ویژه برنامه کاری ما بوده که در مناطق مختلف شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر حضور یابیم و بصورت ویژه در راستای حل مشکلات آن ها بررسی و هم اندیشی داشته باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طبق تبصره 22 لایحه بودجه از دریافت بودجه برای روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: سهم شهرستان جم از این اعتبارات 60 میلیارد ریال است که توسط فرمانداری و با نظارت نماینده مجلس بین روستاهای حوزه انتخابیه توزیع می شود.

نماینده شهرستان‌های کنگان، جم، دیر و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه خدمات اینترنت در روستاهای شهرستان جم نیز در دستور و اولویت کاری ما قرار دارد و اقداماتی در راستای رفع این مشکلات انجام داده ایم.