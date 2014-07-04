  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۲

حجت‌الاسلام احمدی:

سهم شهرستان جم از اعتبارات روستایی 60 میلیارد ریال است

سهم شهرستان جم از اعتبارات روستایی 60 میلیارد ریال است

جم – خبرگزاری مهر: نماینده شهرستان‌های کنگان، جم، دیر و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم اعتبارات روستایی شهرستان جم در سال جاری 60 میلیارد ریال است که توسط فرمانداری و با نظارت نماینده مجلس بین روستاهای حوزه انتخابیه توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح جمعه در بازدید از پروژه های عمرانی روستای کوری حیاتی شهرستان جم اظهار داشت: مشکلات زیرساختی در روستاهای شهرستان جم مورد نگرانی است و از همه توان برای رفع آنها استفاده می کنیم.

وی با اشاره به اینکه همه مسئولان و فرماندار توانمند شهرستان جم باید با همکاری نماینده مجلس برای حل مشکلات تلاش کنند، افزود: بنده تمام تلاش و پیگیری خود برای حل مشکلات حوزه انتخابیه ام انجام می دهم و بازدید از آنان از اولویتهای ویژه برنامه کاری ما بوده که در مناطق مختلف شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر حضور یابیم و بصورت ویژه در راستای حل مشکلات آن ها بررسی و هم اندیشی داشته باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طبق تبصره 22 لایحه بودجه از دریافت بودجه برای روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: سهم شهرستان جم از این اعتبارات 60 میلیارد ریال است که توسط فرمانداری و با نظارت نماینده مجلس بین روستاهای حوزه انتخابیه توزیع می شود.

نماینده شهرستان‌های کنگان، جم، دیر و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه خدمات اینترنت در روستاهای شهرستان جم نیز در دستور و اولویت کاری ما قرار دارد و اقداماتی در راستای رفع این مشکلات انجام داده ایم.

کد مطلب 2324682

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها