چالشها و تعاملات ايران و عراق در نيمه نخست سده بيستم

خبرگزاري "مهر" - گروه بين الملل : ايران و عراق دو همسايه اي در خاورميانه هستند كه به لحاظ ديني، جمعيتي، بافت اجتماعي و شرايط اقليمي بيشترين شباهت را به هم دارند ، ليكن به واسطه عوامل تاثير گذار دروني منطقه اي و بويژه فرامنطقه اي همواره دچار چالشهاي بسيار بودند و يكي از دورانهاي نسبتاً پرچالش،(البته بعد از جنگ تحميلي 8 ساله) نيمه نخست سده بيستم بوده است كه اين كتاب به بررسي اين دوره و روند تاريخي آن زمان مي پردازد.

كتاب حاضر در يك مقدمه و 4 فصل تدوين گرديده كه هر كدام از فصول نيز به نوبه خود بر اساس وسعت موضوع داراي چند بخش مي باشد.

فصل اول:

در فصل اول، كتاب به زمينه هايي كه سبب بسته شدن چند قرارداد شد اشاره مي كند ، در ابتداي مطلب به عهد نامه دوم ارض روم 1847 و رقابت بين حاكميتهاي موجود در فلات ايران با فلات آناتولي و غرب آسيا اشاره مي كند كه بين دو قدرت صفويه در ايران و عثماني در فلات آناتولي در جريان است.

در بخش دوم به روند امضاي توافق پروتكل دسامبر 1911 مي پردازد و آن را گامي ارزشمند در روابط دو كشور ايران و عثماني مي داند كه در پي آن به تشكيل كميسوني در همين رابطه در استانبول اشاره دارد كه منجر به اجراي توافقاتي همچون تعيين سرحدات گرديد.

بخش بعدي موضوع مربوط به ايام جنگ جهاني اول و ورود دولت عثماني به عنوان يكي از طرفهاي متحدين جنگ عليه گروه متفقين مي باشد كه پيامد اين مساله حاكميت انگليسي ها بر بين النهرين بود كه در بخش چهارم به آن اشارت دارد.

در اين بخش مسائلي از جمله چگونگي نظام قيموميت، روابط مرزي ايران و عراق ، اتباع،علماء و حوزه هاي علميه عتبات، مدارس و مكاتب ايرانيان، روابط تجاري و اقتصادي، روابط اداري خارجي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

فصل دوم:

اين فصل از نه بخش تركيب يافته و در بخش اول به دوران پس از تجزيه عثماني و از آغاز سلطنت ملك فيصل تحت قيموميت انگليس اشاره مي كند و معاهده عراق و انگليس كه واكنش علما را در پي داشت از مباحث مطرح در اين بخش مي باشد.

در بخش بعدي به اولين دور مذاكرات دو كشور كه پيامد تلاش دو طرف براي حل مشكل علماء مهاجر در زمستان سال 1302 بود كه با واسطه انگليسي ها صورت گرفت اين دوره را مي توان آغاز فرايند ملت سازي در عراق ذكر كرد.

بخش سوم پيرامون مسائل مربوط اتباع بحث مي كند كه عمدتاً شامل علما، روحانيون و تجار هستند كه قبل از دخالت انگليسي ها در اين كشور بين ايران و عراق وجود داشته است و مساله اتباع در قالب دخالت دولت انگليس مطرح گرديد كه بر اساس مفاد ماده نهم معاهده انگليس و عراق در مهر ماه 1310 صورت پذيرفت و از اواخر اين سال مقررلت جديدي براي رسيدگي به امور قضايي خارجيهاي مقيم عراق ، توسط كميسر عالي انگليس در آن كشور و دولت عراق آغاز شد.

بخش چهارم به مساله ايلات و عشايركوچ نشين در دو سوي مرز ايران و عراق در سال 1304 مي پردازد كه نشانگر بروز مشكل در اين زمينه مي باشد. گروههاي كرد، عربهاي خوزستان ، اقوام منطقه پشت كوه و ايلام از گروههائي بودند كه معضلات آنها مورد بحث قرار مي گيرد همچنين بواسطه اقتصاد متكي بر كشاورزي و دامپروري در سراسر مناطق مرزي ايران و عراق از مسائل مهم ديگر رودخانه هاي مرزي از جمله كارون، كرخه، ابوزيديه، ماشاري، نزيله، يوسف، ابوالعربيد، دعيچي، شطالعمي، دويرج، تيب، چنگوله، رودخانه هاي كنجان چم و گاوي، كاني شيخ، ترساق، گنكيز، آب نفت، سيروان، قره تو، الوند، عباسان، تنگان، زمكان، قزلچه، چناران ، نلير، زاب صغير و كبير و رودخانه وزنه هستند كه در بخش ششم به آن اشاره مي كند.

در بخش ششم به مساله بحث اروند رود و تعيين خط مرزي و كانال روكا مي پردازد كه با اهميت يافتن خط سير تجاري اسلامبول، بغداد، بصره و هندوستان اين كانال نيز اهميت فراواني يافت و در بخش بعدي به روابط تجاري و اقتصادي ميان دو منطقه بين النهرين و فلات ايران از قديم تا همين اواخر اشاره دارد.

بخش هشم به امور فرهنگي و آموزشي پرداخته است كه بواسطه حضور تعداد زيادي از اتباع ايراني در بين النهرين ايجاد مدارس و مكاتب خاص براي آنها داراي اهميت بوده است.

بخش نهم به مذاكرات دو جانبه و تلاش ايران براي استيفاي حق خود در اروند رود مي پردازد.

فصل سوم:

اين فصل شامل شش بخش مي باشد كه در بخش نخست به قراداد بين ايران و عراق و توافق عدم تعرض مي پردازد ليكن مسائل مربوط به روابط تجاري، اقتصادي و بازرگاني و همچنين اتباع و امور فرهنگي و آموزشي موضوع بخش دوم و سوم مي باشد. در بخش چهارم و پنجم به مسائل مربوط به كردستان و ايلات كرد اشاره مي كند و در بخش ششم نيز به دعاوي مرزي و اروند رود و در بخش آخر اين فصل نيز به معاهده سرحدي و تعيين مرز در تير ماه 1316 مي پردازد.

فصل چهارم :

اين فصل به بروز مجدد اختلاف بين دو كشور مي پردازد كه به زعم نويسنده نوعي بازگشت به روابط سرد كه عدم اطمينان بين دو كشور حاكم بوده مي باشد.

با طرح مجدد اختلافات در بخش اول به مسائل مربوط به اتباع، امور فرهنگي، آبهاي مرزي، كردستان، روابط اقتصادي و تجاري مي پردازد و روابط دو جانبه را نيز در بخش دوم اين فصل مجدداً مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد.

در بخش هاي پاياني نويسنده جمع بندي از مباحث مطرح در كتاب ارائه مي دهد و در قسمت پاياني كتاب نيز علاوه بر كتابشناسي به چند پروتكل، گزارش و عهدنامه به عنوان پيوست اشاره مي كند.