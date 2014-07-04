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۱۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۳۹

سیاست‌های جدید پولی و اعتباری ابلاغ شد/ جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار

سیاست‌های جدید پولی و اعتباری ابلاغ شد/ جزئیات مصوبات شورای پول و اعتبار

بانک مرکزی سیاست‌های جدید شورای پول و اعتبار درباره نرخ‌های سود بانکی در 7 ماده و 9 تبصره را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی در ابلاغیه ای به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه، کوثر مرکزی و عسکریه، سیاست های جدید پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار را برای اجرا ابلاغ کرد.

در ابلاغیه بانک مرکزی آمده است: احتراما بدینوسیله مفاد تصمیمات متخذه در یکهزار و یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 93.04.03 شورای پول و اعتبار در خصوص سیاست های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در 7 ماده و 9 تبصره به شرح پیوست ابلاغ می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط مذکور به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط، بر حسن اجرای آن نظارت شود.

متن ابلاغیه جدید بانک مرکزی

 

برای مشاهده متن کامل ابلاغیه بانک مرکزی اینجا را کلیک نمایید.

 

کد مطلب 2324709

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