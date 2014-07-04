شهدای جلین گلستان با پیروزی مقابل رقیب مشهدی به بقا امیدوار شد

به گزارش خبرنگار مهر، از رقابت های هفته سیزدهم لیگ دسته دو فوتسال کشور شامگاه پنجشنبه تیم های "شهدای جلین" و "سازمان شهرداری مشهد" در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی پرگل برای تیم میزبان همراه بود.

این بازی که قضاوت آن را "ابراهیم محرابی افشار"، "علی مرادیان"، "اکبر پاشایی" و "حسین دولتشاهی" بر عهده داشتند با نتیجه 5 بر 2 به سود شهدای جلین به پایان رسید. تیم شهدای جلین در این مسابقه از مربی جدید خود رونمایی کرد و حضور این مربی باعث شد دومین پیروزی خانگی برای نماینده استان رقم بخورد.

اهمیت این بازی برای نماینده استان بسیار بالا بود به طوری که اگر شهدای جلین در برابر میهمانش نتیجه نمی گرفت به طور قطعی به دسته پایین تر سقوط می کرد، البته هنوز بقای این تیم مسجل نشده و در فاصله یک هفته مانده به پایان رقابت ها خطر سقوط جلینی ها را تهدید می کند.

در ادامه گزارشی کوتاه از این مسابقه آورده شده است:

نیمه اول

"قنبر جلالی" مربی جدید شهدای جلین، بازیکنانش را با ترکیب "ابوذر تازیکه"، "مصطفی دهقان"، "آرمان اسدالهی"، "مهدی ناصری" و "عباس پایین محلی" وارد زمین مسابقه کرد و "ولی سلطانی" مربی شهرداری مشهد، "غلام رضا رنگ آمیز طوسی"، "مجید ابراهیمی"، "ایمان صفدری"، "ناصر حاجی" و "رضا صوفی" را از ابتدا وارد میدان کرد.

سفیدپوشان شهدا خیلی زود به گل اول دست یافتند. "مهدی ناصری" ستاره گلزن جلینی ها در دقیقه 3 این تیم را از حریف مشهدی پیش انداخت. 5 دقیقه بعد روی حرکت تیمی و زیبای بازیکنان، مهدی ناصری این بار "مصطفی دهقان" را در موقعیت گلزنی قرار داد و گل دوم به وسیله دهقان وارد دروازه شهرداری مشهد شد.

مشهدی ها که برای تضمین بقای خود به دنبال 3 امتیاز این مسابقه بودند بعد از دریافت گل دوم در پی جبران گل های خورده برآمدند و در دقیقه 13 به وسیه "ناصر حاجی" یکی از گل های خورده را پاسخ دادند. شهدای جلین تنها یک دقیقه پس از دریافت گل، گل سوم را به ثمر رساندند. حمله همه جانبه بازیکنان جلین با پاس زیبای "سعید حاجیلری" برای دهقان همراه شد و گل سوم برای شهدا به دست آمد.

هنوز ثانیه هایی از گل سوم جلین نمی گذشت که "مجید ابراهیمی" با گلزنی برای زردپوشان شهرداری بار دیگر اختلاف را به یک گل کاهش داد. در دقیقه 19 خطای بازیکن شهرداری بر روی مهدی ناصری در محوطه جریمه، یک ضربه پنالتی را نصیب جلینی ها کرد. "آرمان اسدالهی" پشت توپ ایستاد اما ضربه او را دروازه بان مشهد دفع کرد. در نهایت نیمه نخست با برتری 3 بر 2 به سود نماینده فوتسال گلستان پایان یافت.

نیمه دوم

در نیمه دوم علاوه بر ثبت 2 گل برای شهدای جلین، بازی دقایقی به جنجال کشیده شد. مربیان دو تیم با یک تغییر نسبت به نیمه اول بازیکنان را راهی زمین مسابقه کردند. در تیم شهدا "سعید حاجیلری" از همان ابتدای نیمه دوم جایگزین پایین محلی شد و در تیم شهرداری، "جمال پایان" به جای صوفی در ترکیب قرار گرفت.

در دقایق ابتدایی نیمه دوم بازی پایاپای پیش می رفت و اتفاق خاصی روی دروازه ها شکل نمی گرفت تا اینکه پس از گذشت 8 دقیقه نماینده گلستان به چهارمین گل دست یافت. مهدی ناصری با زدن گل چهارم خیال جلینی ها را تا حدود زیادی از پیروزی آسوده ساخت.

جنجالی ترین صحنه بازی اما در دقیقه 30 رقم خورد؛ آرمان اسدالهی که یکبار در نیمه نخست از داوران اخطار دریافت کرده بود این بار کارت زرد دوم را در برابر خود دید و از زمین مسابقه اخراج شد. اسدالهی به شدت نسبت به تصمیم داور مسابقه اعتراض کرد و جو سالن باعث شد داوران زمین بازی را ترک کنند و بازی دقایقی متوقف شد.

پس از گذشت بیش از 5 دقیقه داوران به زمین بازگشتند و مسابقه از سر گرفته شد. تیم شهدای جلین با یک بازیکن کمتر در برابر شهرداری قرار گرفت و با بازی خوب بازیکنان و درخشش تازیکه از گل های خود محافظت کرد. جلینی ها در دقایق پایانی به پنجمین گل نیز رسیدند. مصطفی دهقان وری اشتباه بازیکنان حریف صاحب موقعیت گلزنی شد و سومین گل خود و پنجمین گل شهدا را وارد دروازه نماینده مشهد کرد.

در نهایت بازی با نتیجه 5 بر 2 به سود شهدای جلین به پایان رسید.

تیم شهدای جلین با این پیروزی که سومین برد در بازی های این فصل محسوب می شود موقتاً از قعر جدول جدا شد و با 11 امتیاز در مکان ششم گروه الف مسابقات ایستاد. شهرداری مشهد نیز 11 امتیازی باقی ماند و به دلیل تفاضل گل ضعیف تر به قعر جدول گروه سقوط کرد.

تیم شهدا پنجشنبه 19 تیرماه در یک بازی فوق العاده حساس در زمین "پیمان شاهرود" 14 امتیازی به میدان می رود. در دیگر دیدار مهم، سازمان شهرداری مشهد که جدی ترین رقیب شهدا برای بقا در لیگ دو به حساب می آید در خانه از "مقاومت قرچک" پذیرایی خواهد کرد.