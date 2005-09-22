وعيدي: ايران هر مذاكره تحت فشاري را فاقد مشروعيت مي داند / مكانيزم ماشه و تعليق مجدد UCF قابل پذيرش نيست / جزييات مواضع كشورها در جلسه صبح شوراي حكام

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، وي در ميان خبرنگاران افزود: فضاي متفاوتي در آژانس پديد آمده است ، چرا كه ديروز روز سخن از ارجاع پرونده به شوراي امنيت بود و امروز روز مخالفت با آن.
وعيدي سپس در مورد مسايل مطرح شده در جلسه امروز صبح شوراي حكام گفت : سفير مالزي در اين نشست به عنوان رييس گروه عدم تعهد بيانيه اين جنبش را خواند و روسيه، ونزوئلا، چين، آفريقاي جنوبي، الجزاير، غنا، برزيل، هند، سنگاپور و پرو بياينههاي شان را قرائت كردند.
به گفتهي وي، اين كشورها متفقا در متن سخنرانيشان با ارجاع مسالهي هستهيي ايران به شوراي امنيت مخالفت كردند.
بر اساس گفته اين عضو هيات ايراني ، كوبا، اكوادور، يمن، سوريه و زيمبابوه نيز به سخنراني پرداخته و ضمن آن كه عدم ارجاع مسالهي ايران به خارج از آژانس را خواستار شدند، بر ضرورت تعامل، مذاكره و ادامه همكاريها تاكيد كردند.
وعيدي سپس به تشريح بيانيهي چين در شوراي حكام پرداخت و به نقل از اين بيانيه اظهار داشت: چين بر حل ديپلماتيك مساله هسته اي ايران تاكيد و يادآور شد بايد مساله ايران از طريق مذاكره حل و فصل شود.و با راه حلي متوازن و متعادل نگرانيهاي مشروع ايران و طرف مقابل نيز مورد بررسي قرار گيرد. چرا كه در غير اينصورت و باز نگشتن به مسير مذاكره تبعات آن غيرقابل پيشبيني خواهد بود.
به گفتهي وعيدي، آفريقاي جنوبي نيز در بيانيه خود به گزارش مديركل كه ابراز داشته رسيدگي به برخي مسايل در ايران به حالت عادي بازگشته است، اشاره كرده و آورده است: بايد ميان اقدامات داوطلبانه و الزامآور ايران تفاوت قايل شد.
"نمايندهي آفريقاي جنوبي هم با اشاره به اين كه گفته ميشود موضوع ايران خاص است، تصريح نمود دليلي ندارد كه اختيارات بيشتري در خصوص ايران درخواست شود." آفريقاي جنوبي همچنين بر ضرورت حفظ مسالهي هستهيي ايران در آژانس بينالمللي انرژي اتمي تاكيد كرد.
الجزاير و غنا نيز از بيانيهي عدم تعهد حمايت كرده و همچنين در اين نشست برزيل از نظرات روسيه، چين و آفريقاي جنوبي حمايت كرد.
ونزوئلا نيز در اين نشست به شدت از ايران حمايت كرده و بر ضرورت بررسي طرح ابتكاري رييس جمهور ايران به عنوان مبنايي اعتماد ساز براي حل و فصل مسايل تاكيد كرده است. هند نيز خواستار آن شده است كه اگر قرار است تصميمي در آژانس اتخاذ شود، با اجماع باشد.
به گزارش مهر وعيدي افزود: روسيه بسيار قاطع اعلام مواضع كرد و خواستار رسيدگي به مسالهي هسته ايران در چارچوب آژانس شد و به طر كلي مي توان گفت كه امروز روح حاكم بر شوراي حكام مخالفت با ارجاع مسالهي هسته اي ايران به محلي ديگر و درك و تمركز و توجه به همكاري با ايران بود.
وعيدي سپس با اشاره به قطعنامهي دومي كه اتحاديهي اروپا عليه ايران آماده كرده و در آن مدعي شده است، ايران در فعاليتهاي هستهيي خود عدم پايبندي داشته، گفت: متاسفانه اروپا در اقدامي غيرحقوقي و غيرفني در فضاي ايجاد فشارهاي سياسي چنين اظهاراتي را مطرح كرده است كه تلاشي براي ارجاع مسالهي هسته اي ايران به شوراي امنيت به حساب ميآيد.
وعيدي خاطرنشان كرد، اروپا با بيان كردن نقض و عدم پايبندي ايران به الزاماتش قصد دارد در اين قطعنامه فرصتي را براي ارجاع مساله ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به صورت به كارگيري مكانيسم ماشه فراهم كند، اگر چه كه ضربالاجل زماني براي اين مساله قايل نشده است.
وي گفت: ايران تصويب چنين قطعنامهاي را ادامه دادن به مسير مقابله ميانگارد چرا كه مطابق گزارش مديركل ايران هيچگاه به عدم پايبندي و انحراف از فعاليتهاي صلحآميز هستهاي متهم نشده است.
اين عضو ارشد هيات ايراني دربارهي موضع تهران در اين خصوص تاكيد كرد: ايران هيچ تعهد جديدي را علاوه بر ابزار سهگانه حقوقي (شامل ان.پي.تي، اساسنامهي آژانس و توافقات پادمان) و همچنين انجام داوطلبانهي پروتكل الحاقي نخواهد پذيرفت.
وي تعليق مجدد فعاليت در تاسيسات فرآوري اورانيوم اصفهان را امكانناپذير خواند و افزود: مذاكره در صورتي كه تحت فشار باشد از هيچ مشروعيتي برخوردار نيست.
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