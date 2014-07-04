جزئیات دستور ویژه بورسی لاریجانی/ تشکیل کارگروه تقویت بازار سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار علی صالح آبادی با علی لاریجانی، رئیس مجلس مقرر کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب کمیسیون های ذیربط به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تشکیل شده و در تدوین احکام بودجه سال 94، موضوعاتی که بر وضعیت بازار سرمایه، به ویژه موضوع سودآوری بنگاهها اثرگذار است، توسط این کارگروه مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدار راهکارهای تقویت بازار سرمایه و نقش قوه مقننه در این زمینه و نیز علل افت بورس طی ماههای اخیر مورد بررسی قرار گرفت. لاریجانی تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی، به موضوع توسعه و تقویت همه جانبه بازار سرمایه کشور توجه جدی داشته و آمادگی دارد در این خصوص و با همکاری دولت و سایر نهادهای ذیربـط، مساعدت های لازم را در حوزه وضع قوانین حمایتی از بازار سرمایه به عمل آورد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با تشریح وضعیت کنونی بازار سرمایه؛ عوامل مؤثر بر افت بورس طی ماههای اخیر و نگرانی های سهامداران به دلیل افت ارزش سهام شرکت ها را مطرح و از توجه ویژه مجلس برای رفع دغدغه های سهامداران قدردانی کرد.

صالح آبادی با اشاره به حضور بیش از 7 میلیون سهامدار در بورس، خاطرنشان کرد نگاه حمایتی دولت و مجلس به بازار سرمایه و توجه به دغدغه های سهامداران و سرمایه گذاران، قطعا تأثیر قابل توجهی بر تقویت و توسعه بیش از پیش بازار سرمایه خواهد داشت.

در این دیدار، رییس مجلس مقرر کرد کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب کمیسیون های ذیربط به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تشکیل شده و در تدوین احکام بودجه سال 94، موضوعاتی که بر وضعیت بازار سرمایه، به ویژه موضوع سودآوری بنگاهها اثرگذار است، توسط این کارگروه مورد توجه قرار گیرد.

همچنین مقرر شد در جلسه رسمی مجلس شورای اسلامی، وضعیت کنونی بازار سرمایه، دلایل افت بازار طی ماههای اخیر و نیز نگرانی ها و دغدغه های سهامداران در این خصوص، برای نمایندگان مجلس تشریح و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.



