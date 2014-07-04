بالگرد کرزای در حمله راکتی طالبان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلفاست تلگراف، شبه نظامیان نیمه شب گذشته دو راکت را به فرودگاه کابل که پايگاه بزرگ ناتو و پايانه پروازهای غيرنظامی به مقصد دهلی نو، دبی و استانبول است، پرتاب کرده که در جریان این حمله یکی از بالگردهای حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستانکه در این فرودگاه متوقف شده بود، منهدم شد.



بر این اساس بالگرد روسی که از آن برای انتقال حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به نقاط مختلف این کشور استفاده می شد، منهدم شد و به سه فروند بالگرد دیگر کرزای نیز خسارت وارد شد. همچنین شماری از پروازهای این فرودگاه لغو شد.



ذبيح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن پذیرش مسئوليت حمله به فرودگاه کابل ادعا کرد که علاوه بر خسارات مالی و جانی بر اثر این حمله چندين فروند هواپيما در آتش سوختند.