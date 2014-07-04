رایزنی عراقچی و اشمید برای از سرگیری نگارش متن توافق در وین

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز مذاکرات هسته ای با رایزنی هلگا اشمید و سید عباس عراقچی برای از سرگیری نگارش متن توافق نهایی آغاز شد.

بر اساس این گزارش تیم مذاکره کننده هسته ای به سرپرستی محمد جواد ظریف روز چهارشنبه عازم وین شد.

مذاکرات در وین از همان روز چهارشنبه آغاز شد . وزیر امور خارجه کشورمان دیدارهایی با هیات های روس و چین، دیداری دوجانبه با کاترین اشتون و یک دیدار سه جانبه با آمریکاییها در روز چهارشنبه داشت.

روز پنجشنبه نشست افتتاحیه ششمین دور از مذاکرات هسته ای در وین با حضور اشتون و ظریف در مقر سازمان ملل برگزار شد. دیدارهای دوجانبه ایران و آمریکا، دیدار چهارجانبه ایران با 3 کشور اروپایی و همچنین دیدار با هیات روسی از برنامه های روز گذشته مذاکرات بود.

مذاکرات امروز قرار است با از سرگیری نگارش متن توافق ادامه پیدا کند.

سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای بعد از ظهر روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: فعلا می توانم بگویم که گفتگوها و مذاکراتی که در حال انجام است در حد ارزیابی مجدد از مواضع یکدیگر است و یک مروری بر آنچه تا الان داشته و تاکنون مذاکره کرده ایم و تلاش برای فهم مواضع هر کدام وجود داشته است.