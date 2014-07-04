به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از هجدهمین دوره مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا به برگزاری دیدارهای انفرادی اسلحه سابر بانوان و اپه مردان اختصاص داشت. دیدارهای این بخش از مسابقات از صبح امروز جمعه در سوآن کره‌جنوبی آغاز شد و طی آن نمایندگان ایران در هر دو بخش دیدارهای خود را برابر حریفان‌شان را برگزار کردند.

کیانا باقرزاده، نجمه سازنچیان، فائزه رفیعی و آیسان قمصری نمایندگان ایران در اسلحه سابر بانوان بودند. این بازیکنان بعد از کسب پیروزی‌های لازم در مرحله مقدماتی و صعود از این مرحله، مقابل حریفان‌شان در مرحله حذفی به میدان رفتند اما با واگذاری نتیجه دیدار برابر آنها از دور مسابقات کنار رفتند.

در بخش اسلحه اپه مردان نیز علی یعقوبیان، محمد اسماعیلی، طاهر عاشوری و سید صادق عابدی بعد از صعود از مرحله مقدماتی مقابل اولین حریف خود در مرحله حذفی متحمل شکست شدند و از دور مسابقات کنار رفتند.

بدین ترتیب و با حذف نمایندگان ایران در اسلحه سابر بانوان و اپه مردان، پرونده نمایندگان ایران در بخش انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا بسته شد. در چارچوب این بخش از مسابقات روز گذشته بازیکنان ایران در اسلحه فلوره مردان و اپه بانوان نیز از دستیابی به مدال بازماندند. تنها مدال‌های ایران در این بخش در روز نخست و توسط شمشیربازان اسلحه سابر مردان به دست آمد.

در این بخش از مسابقات مجتبی عابدینی و علی پاکدامن که در طول دیدارهای خود موفق به کسب پیروزی برابر قهرمانان جهان و المپیک و نفر اول رنکینگ جهانی شده بودند به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند.

کاروان شمشیربازی ایران امید زیادی دارد که توسط بازیکنان اسلحه سابر مردان به مدال بخش تیمی هم دست یابد. این بخش از مسابقات از فردا آغاز می‌شود و شمشیربازان اسلحه سابر مردان در همین روز نخست به مصاف حریفان‌شان می‌روند.