عده ای در لباس دوست قصد ایجاد فتنه میان مسئولان را دارند/ مدیران همدل باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی در خطبه های نماز جمعه ورامین با تاکید بر توجه ویژه به قرآن کریم در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان، ماه بهار قرآن است به همین خاطر همه مردم باید توجه جدی تری به این امانت الهی داشته باشند.

محمودی اضافه کرد: دشمن با تمام ابزارها و امکانات تلاش دارد تا جوانان و نوجوانان کشور را از مسیر قرآن کریم دور کند و همه توطئه ها را برای رسیدن به این هدف به کار گرفته است لذا مردم و مسئولان باید بیش از گذشته هوشیارانه عمل کنند.

برخی به نام اسلام به جنگ مسلمانان آمده اند

نماینده ولی فقیه در ورامین با اشاره به ضرورت ایجاد و حفظ وحدت اسلامی میان کشورهای مسلمان در عصر حاضر بیان کرد: خداوند متعال در آیات متعددی از کلام وحی، همه مسلمانان و امت های اسلامی را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده است.

این مسئول با ابراز تأسف از حوادث اخیر عراق، سوریه و سایر کشورهای اسلامی تأکید کرد: امروز برخی که مورد حمایت آمریکا و استکبار قرار دارند با پرچم اسلام و حمایت از قرآن کریم، به جنگ مسلمانان آمده و جنایات بزرگی را انجام می دهند در این شرایط مسلمانان باید نسبت به حرکت های این گروه های وابسته آگاهی و بصیرت داشته باشند.

غرب در مذاکرات همواره خدشه وارد کرده و بهانه می تراشد

امام جمعه ورامین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای 1+ 5 اظهار داشت: غرب در مذاکرات همواره خدشه وارد کرده و بهانه می تراشد اما ما می دانیم خداوند پشتیبان حق است و پیروزی از آن ملت ایران است، هیچ فردی حق ندارد از حقوق این ملت کوتاه بیاید و بدانید به لطف خدای بزرگ شکست متعلق به امریکا است.

محمودی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اختلاف ایجاد شده بین مسئولین شهرستان ورامین گفت: ورامین مسئولین خوبی دارد اما نباید غافل بود که عده ای در لباس دوست، قصد اختلاف افکنی و ایجاد فتنه میان مسئولین را دارند.

وی تأکید کرد: اختلاف نظر همواره وجود داشته و همین تضارب آرا موجب رشد و بالندگی می شود اما زمانی که به یک نقطه واحد و صحیحی رسیدید باید همه حول آن نقطه اجتماع کرده و از اختلاف بپرهیزید.

محمودی گفت: عقلا و بزرگان بنشینند و جلسه برگزار کنند و اختلاف نظرات موجود مطرح و سپس اختلافات حل شود و به یک نقطه واحد برسند، همگی باید برای رسیدن به هدف در کنار یکدیگر قدم بردارند.

توصیه های پزشکی ماه رمضان

دکتر علی فتحی نیز همزمان با اولین جمعه ماه مبارک رمضان در سخنرانی پیش از خطبه ها با اشاره به اهمیت رعایت نکات بهداشتی و پزشکی توسط روزه داران اظهار داشت: خداوند متعال بر اساس حکمت خود، برای هر فردی روزه گرفتن را واجب کرده و تحقیقات دانشمندان علم پزشکی ثابت کرده است که روزه گرفتن خواص و مزیت های فراوانی برای بدن انسان خواهد داشت به شرطی که اصول بهداشتی و پزشکی در آن رعایت شود.

عضو هیأت مدیره نظام پزشکی ورامین افزود: با توجه به قرارگرفتن در فصل تابستان و گرمای شدید هوا، باید روزه داران برای انجام این فریضه الهی توجه بیشتری به نکات پزشکی در وعده های سحری و افطاری خود کنند تا در طول روز دچار مشکل نشوند، همچنین سحری به عنوان یکی از مهمتریم وعده های غذایی در ماه مبارک رمضان به هیچ عنوان نباید حذف شود زیرا به بدن صدمات زیادی را وارد می کند.

روزه داران از خوردن آب خالی در وعده سحر خودداری کنند

وی عنوان کرد: باید در فاصله افطار تا سحر حداقل 12 لیوان آب صرف شود تا در طول روز تشنگی کمتری به روزه دار تحمیل شود، استفاده از سبزیجات و میوه های آبدار میزان عطش را کاهش خواهد داد.

این مسئول با اشاره به اینکه مشورت با پزشک و سنجش شرایط جسمانی برای روزه داری یک امر ضروری است، به توصیه های زمان افطار اشاره کرد و گفت: بهتر است موقع افطار مایعات گرم مانند چای و کربوهیدرات هایی که کم حجم هستند و قند مناسب دارند استفاده شود.

وی تأکید کرد: هنگام افطار از خوردن غذاهای پرحجم و چرب خودداری و در سحر هم از میوه ها استفاده کنید که آب موجود در آن ها به تدریج آزاد می شود و روزه داران از خوردن آب خالی جدا خودداری کنند.