هزاران سال تلاش فرهنگی يك ملت در تیررس تهاجم غرب/ 7000 نفر در شاهرود با تهدیدات فرهنگی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در میان پدیده های ارتباطی که در فرایند تحقق فرضیه دهکده جهانی نقش اساسی ایفاء می کنند، شاید نقش هیچ رسانه ای به گستردگی و فراگیری ماهواره ها نباشد نگاهی به واقعیت های موجود نشان می دهد که تعداد کانال های ماهواره ای روز به روز در حال افزایش است و تکنولوژی دریافت برنامه های ماهواره ای براحتی و با قیمتی ارزان در دسترس همگان قرار دارد.

با این وجود در کشور ما به دلایلی که در این گزارش به آن می پردازیم، استفاده از تکنولوژی دریافت ماهواره ای وجاهت قانونی نداشته و این موضوع در کنار نبود تلویزيون های خصوصی و دیگر موارد تنها به نفع قاچاقچیان و فروشندگان تجهیزات ماهواره ای تمام شده است.

فرهنگ ميراث گران بها و حاصل هزاران سال تلاش يك ملت

فرهنگ ميراث گران بها و حاصل هزاران سال تلاش فكري، هنري، فرهنگی و صنعتي نسل هاي گذشته يك ملت است. هر نسلي، اندوخته هاي فرهنگي و تجارب زندگي خويش را با شيوه هاي گوناگون به نسل بعدي منتقل مي سازد و نسل بعد نيز اندوخته هاي خود را بر آن مي افزايد و آن را به نسل بعد از خويش انتقال مي دهد.

اين جريان، همواره در طول تاريخ ادامه داشته است؛ همان گونه كه شخصيت يك فرد، حاصل تجربيات فردي او است و موجب امتيازش از ديگر افراد مي شود، فرهنگ يك جامعه نيز حاصل هزاران سال تجربه تلخ و شيرين آن جامعه است و اين فرهنگ جامعه است كه هويت آن را شكل داده و آن را از جوامع ديگر، متمايز مي سازد.

شبکه های ماهواره‌ای با حضور در منازل به خصوصی‌‌ترین حوزه‌های زندگی ما دسترسی پیدا کرده و با نمایش مناسبات و روابط ناسازگار با زندگی ایرانی، الگوهای مختلف زندگی خانوادگی را معرفی می‌کنند این در حالی است که محتویات چنین روابط و ارتباطاتی بر اساس واقعیات زندگی ایرانی بنا نشده و با عناصر دینی و آیین اسلامی فاصله‌ای فراوان دارد.

دریافت 3000 هزار شبکه خارجی از طریق گیرنده های ماهواره ای در ایران

از زمانی که ماهواره اختراع شد تاکنون حدود ۲۰ هزار شبکه ماهواره‌‌ای در جهان فعال است که حدود سه هزار شبکه در ایران از طریق دیش و رسیورهای معمولی قابل دریافت هستند. ماهواره‌‌ها به دلیل دسترسی آسان عموم مردم در تمامی کشورها به عنوان ابزاری قوی در دست سلطه‌‌گران غربی قرار گرفته است.

به جرات می توان گفت ماهواره و هر تکنولوژی رسانه ای جدید از تأثیرات منفی مبرا نیست. در این میان نوجوانان و جوانان به آسیب پذیرترین قشر جامعه هستند که عمده اثرگذاری های این تکنولوژی ها در مد و رفتارهای اجتماعی آنان بسیار تاثیر گذار است با این وجود برخی جوامع در برخورد با پدیده های جدید از جمله فرهنگ های مهاجم رفتارهای متفاوتی را در پیش مي گيرند.

امروزه برخي جوانان زمان زيادي از شبانه روز را به تماشاي برنامه هاي ماهواره اي اختصاص مي دهند و همين امر سبب سستي نظام خانواده شده است و برخي كارشناسان معتقدند امروزه جوانان وسايل ارتباط جمعي ساده، همانند تلويزيون يا ويدئو را جوابگوي نيازهاي خود نمي دانند و به همين علت هميشه به دنبال راهي هستند كه با وسايل مختلف، با دنياي بيرون از خود در ارتباط باشند.

شايد در نگاه اول و پوسته سطحي جامعه ما اين باور وجود داشته باشد كه عده اي از مردم با ماهواره مخالفتي ندارند؛ اما قشر زيرين و هسته اصلي جامعه و خانواده ها پيوسته از اثرات تخريبي و جنبه ويرانگر ماهواره نگرانند، در اين زمينه با شهروندان از اقشار مختلف به گفت وگو مي نشينيم.

خانواده نگران افسار گسيختگي و پذيرش انفعالي اثرات ماهواره ها

در اين گشت و گذار، خانواده ها و تيپ هاي مختلف نظرات خود را اعلام كردند اكثر خانواده ها نگران اين افسار گسيختگي و پذيرش انفعالي اثرات ماهواره ها هستند؛ اما برخي از جوان ها با اشتياق از ماهواره ياد مي كردند و توجهي به آثار آن در جامعه نداشتند و در واقع پوسته زيرين و اسكلت خانواده ها و جامعه خواستار كار فرهنگي، ممنوعيت در استفاده انفعالي از اين پديده بوده و براي آينده جوانان خود بيمناك هستند.

سؤال اصلی این است که پس از سال ها مبارزه در راستای ممنوعیت استفاده از ماهواره، علی رغم همه سختگيري ها به کجا رسیده ایم؟ آیا توانسته ایم از طریق وضع قوانین و اجرایی کردن آن برای ممنوعیت استفاده از آنتن های ماهواره به اهداف خود برسیم؟

راهکار مناسب و مطلوب در برخورد با ماهواره و برنامه های این رسانه جدید چیست؟ چگونه می توان از تهدید فرهنگی و جنگ نرمی که به مدد امواج همین رسانه ها به خصوصی ترین حریم افراد رخنه می کند در امان بود؟

روش هاي فرهنگي خاص ماهواره برای باور زدايي از جامعه

يك مادر شاهرودی در پاسخ به اين سئوال كه آيا ماهواره اثرات تخريبي بر روي خانواده ها دارد يا خير؟ مي گويد: من به عنوان يك مادر پيوسته نگران هستم كه آينده بچه هاي ما با ورود قارچ گونه این تکنولوژی های ارتباطی جدید خصوصا ماهواره چه مي شود.

خانم عامریون با اشاره به اینکه من دختر بزرگ دارم، گرچه از اين قضيه ماهواره مبرا هستيم افزود: ولي اثرات تخريبي آن را در جامعه در خيابان ها مي بينيم و دخترم در انتخاب و پوشش الگوهاي لباس، با آنچه كه عرف عمومي جامعه و مبتني بر فرهنگ اسلامي ماست تضاد دارد چرا که ما زندگي سطح متوسطی داريم؛ ولي مراوده هاي اجتماعی و اين ارتباطات باعث شده است تا خانواده ها مهار زندگي را از دست بدهند.

عامریون با تاکید بر اینکه اثرات سوء اين پديده در جامعه را نمي توان كتمان كرد تصریح کرد: وقتي در يك برنامه تلويزيوني يك لباس يا موي سر نشان داده مي شود، فرداي آن روز خيابان هاي ما محل انعكاس رفتار و پوشش همان هنرپيشه يا خواننده ماهواره اي مي شود، وقتي فلان كانال ماهواره لباسي را تبليغ مي كند در بين جوانان و زنان و دختران ما مد مي شود، و چنان اين پديده با روش هاي فرهنگي خاص خودشان باور زدايي در جامعه را با زيركي كم رنگ مي كند كه خانواده ها ناچار به تساهل و تسامح مي شوند.

بين باور نسل های جدید و قدیم جامعه شكاف عظيمي ايجاد شده است

یک معلم شاهرودی نیز در این گفتگو با بیان اینکه يك تكنولوژي وقتي وارد جامعه اي مي شود بار فرهنگي خود را به همراه مي آورد در خصوص ماهواره و اثرات سوء آن گفت: همين بس كه بسياري از بچه ها حرف ما را گوش نمي كنند؛ طوري كه بين باورهاي ما و باورهاي بچه هاي ما شكاف عظيمي ايجاد شده است و فكر مي كنم كه ناشي از همين ماهواره هاست.

سعیدی تاکید کرد: خانواده ها سعي مي كنند از ماهواره استفاده نكنند؛ ولي در ارتباطات اجتماعي بين بچه هاي ما در كوچه و خيابان و مدرسه و دانشگاه اين بده و بستان ها وجود دارد و بي خبر از تصاوير ارسالي ماهواره ها نيستند و همان قشر محدودي كه گيرنده ماهواره دارند، اثرات مخرب خود را بر جامعه مي گذارند.

وی با تاکید بر اینکه ما معتقد به جمع آوري گيرنده هاي ماهواره ای هستيم خاطرنشان کرد: البته در اين دو دهه شاهد این امر بوديم که با هر پديده اي كه برخورد قهري شد، اشتياق استفاده از آن هم بيشتر شد؛ لذا مشكل ما ماهواره و ... نيست، مشكل اين است كه در بسياري موارد دچار افراط و در جاهاي ديگر، دچار تفريط شديم و اين براي جامعه ضرر دارد.

اين شهروند با تاکید بر اینکه در بعد فرهنگي كار خاصي نكرده ايم افزود: مسئولان فقط در اینکه نبايد اين طور بشود یا نبايد آن طور بشود ید طولایی دارند و در واقع حرف زديم و عمل نكرديم. ماهواره آمد و وارد زندگي ها شد، و صد در صد اثر تخريبي خود را بر جاي گذاشته است و شما مي توانيد مظاهر اين تخريب را در جامعه ببينيد.

ضرورت ارتقای ظرفيت فرهنگي جامعه در نحوه استفاده از تکنولوژی

خانم لطفی در پاسخ به خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت ارتقاء ظرفيت فرهنگي جامعه در نحوه استفاده از تکنولوژی گفت: ماهواره به خودي خود يك تكنولوژي پيشرفته است كه بشر براي تبادل افكار و آگاهي از واقعيات جهاني آن را ساخته؛ ولي به هرحال بيشتر برنامه هاي آن كه كانال هاي اختصاصي چند كمپاني مشهور جهاني و بسيار مخرب و غير اخلاقي است.

این دانشجوی زبان تاکید کرد: در نحوه استفاده از اين پديده بايد ظرفيت فرهنگي جامعه را بالا برد و انديشيد كه تماشاي برنامه هايي كه هيچ نفعي به جز تشويش روح و روان ندارد تا چه حد باعث ارتقاي فكر و انديشه است چرا که من دانشجوي زبان هستم، برخي برنامه هاي آموزشي و تخصصي خصوصاً اخبار به نظر من بسيار مفيد و سازنده است؛ اما گاهي اوقات برنامه هاي ديگر ماهواره اي حتي كار اصلي من را تحت تأثير خود قرار می دهد.

موضوع ماهواره در حقيقت يك بحث اجتماعي فرهنگي است

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود نيز در همين زمينه با اعتقاد به اینکه موضوع ماهواره در حقيقت يك بحث اجتماعي فرهنگي است، گفت: بنابر اين رسانه هاي داخلي مي توانند نقش بسيار مؤثر و فعالي در اطلاع رساني و تغيير سير فكري نسل جوان ما داشته باشند.

سرهنگ رحمت الله طاهری با تاکید بر اینکه توجه جدي به زير ساخت هاي فرهنگي و تحكيم مباني ارزشي و اعتقادي در جامعه بسیار اهمیت دارد افزود: پركردن اوقات فراغت و خلأهاي عاطفي كه در اين خصوص نيز تا به حال برخورد کمرنگ شده است، مي تواند كار ساز باشد.

وی تصریح کرد: بدون شك ارائه تصويرهاي مستهجن و مبتذل و خلاف عفت عمومي از طریق ماهواره و نمايش آنها، يكي از عوامل گسترش بي بندوباري و به فساد كشاندن جوانان است، و دشمن كه همواره اشاعه فرهنگ ديني و اعتقاد به خداوند و معنويات را مانع اصلي هدف هاي خود مي بيند، براي كم رنگ كردن اين اعتقادات، با ايجاد خلل در اعتقادات قشر جوان، در به انحراف كشاندن و بي هويت كردن آنان مي كوشد.

برگزاری دوره های آموزشی در حوزه تهدیدات فرهنگی برای 7000 نفر در شاهرود

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود با یادآوری اینکه در سه ماهه ابتدای سال جای ما برای بیش از هفت هزار نفر آموزش هایی را در زمینه های مختلف اجتماعی و عدم استفاده از ماهواره و حوزه تهدیدات در فضای مجازی داشته ایم خاطرنشان کرد: اکثر مخاطبان ما نوجوانان و جوانان بوده اند.

طاهری تصریح کرد: همـچنان كـه ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست و ... نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد، تا جايي كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند.

او افزود: بدين ترتيب، تأثير برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت چرا که نيازهاي گوناگون و روز افزون انسان ها، سبب رشد كمي و كيفي رسانه ها شده است.

ماهواره، موجب از بين رفتن حجاب هاي اخلاقي و ديني

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با تاکید بر اینکه ماهواره، موجب از بين رفتن حجاب هاي اخلاقي و ديني از بسياري مسائل مي شود گفت: در گذشته، دنياي ناشناخته و اسرار آميز زندگي بزرگسالان، آن ها را ازكودكان و نوجوانان متمايز مي ساخت و به عبارت ساده تر، اين تفكيك، بر پايه شرم استوار بود اما به تدريج و با كسب آگاهي هاي جديد از راه ماهواره، همه آن رازداري ها به فراموشي سپرده مي شود.

طاهری با بیان این که ماهواره، واقعيت ها را آن طور كه بايد و شايد به تصوير نمي كشاند افزود: گاهي، بنگاه هاي استعماري و ... هستند كه مسائل را بزرگ و كوچك مي کنند و به افراد، مجال تامل و تفكر و آزادي بيان جزئيات را نمي دهند؛ زيرا رابطه ميان ماهواره و مخاطب، رابطه اي يك سويه است و در اين فرآيند پيام رساني، تعيين نوع پيام ها و آگاهي ها، در اختيار فرستنده است و گيرنده پيام، به گونه اي خنثي و منفعل آن را دريافت مي كند.

وی با تصریح بر اینکه رسالت اصلي مسئولان فرهنگي، ايمن سازي افراد، به ويژه جوانان و نوجوانان در برابر هجوم بيگانگان و افزايش قدرت مقاومت آنان است افزود: ايمن سازي تنها با برنامه ريزي هماهنگ و دراز مدت، براي فرهنگ سازي ديني، گسترش شناخت معارف الهي و تنومند ساختن باورهاي اصيل مذهبي در جامعه، ميسر است كه مي توان با گذشت زمان، افراد جامعه را به خود آگاهي و خود باوري برساند و نوجوانان و جوانان بايد به گونه اي تربيت شوند كه آگاهانه و با اختيار كامل، از آلودگي و گناه بپرهيزند.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود با اشاره به این که مردم در این زمینه همکاری های لازم را با نیروی انتظامی دارند گفت: نيروي انتظامي در صورت مشاهده جرائم مشهود با متخلفان كه ديش هاي خود را در معرض ديد قرار داده باشند، ‌برخورد قانوني مي كند و پليس در مقابل جرايم مشهود برابر قانون اقدام خواهد كرد.

ماهواره مانند مار خوش خط و خالی است

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود نیز در این گفتگو با بیان اینکه ماهواره، يكي از رسانه هاي قدرتمند ارتباط جمعي به شمار مي آيد گفت: ماهواره مانند مار خوش خط و خالی است که پدر و مادر ناخواسته وارد زندگی خودشان می کنند همین قدرت جادویی رسانه های نوین است که آن را به یک سلاح مؤثر فرهنگی بدل کرده است.

سرهنگ عباس مطهری تصریح کرد: سلاحی که توسط کشورهای قدرتمند با هدف تثبیت و گسترش سلطۀ خویش به کار گرفته می شود تا در ساختار فرهنگ های ملی و بومی دیگر کشورها اختلال ایجاد کنند و پندار وکردار ملت ها بر گونۀ الگوها و معیارهای تبلیغ و ترویج شده، شکل دهند.

وی خاطرنشان کرد: بر خلاف گذشته، تکنولوژی ارتباطات صرفاَ در اختیار متخصصان نیست، و در زندگی روزمرۀ مردم معمولی، در زمرۀ نیازهای اساسی در آمده است؛ تکنولوژی ارتباطی این امکان را فراهم کرده است که انسانها بدون واسطۀ دیگران با یکدیگر سخن بگویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار ودیدگاه های هم مطلع شوند وبر یکدیگر تأثیر بگذارند.

پیشرفت سریع انقلاب به شدت استکبار جهانی را نگران کرده است

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود اظهار کرد: پیشرفت سریع انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف چه در داخل و چه در بیرون از مرزها به شدت استکبار جهانی را نگران کرده است و طبیعی است هر چه انقلاب توسعه بیشتری پیدا می‌کند، به همان میزان دشمنی‌ها نیز گسترده‎تر می‎شود.

مطهری تصریح کرد: صدا و سیما، مطبوعات، حوزه‎های علمیه، روحانیان، سازمان تبلیغات، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای فرهنگی عمومی و همه بخش‌های فرهنگی به این موضوع می‌پردازند پس باید از ظرفیت‌های مختلف مردم، بسیجیان، حوزه علمیه و علما برای مقابله با آسیب‌های ماهواره استفاده کنیم تا شر ماهواره را از سر جوانان خودمان کم کنیم.

وی هدف شبكه هاي ماهواره اي را تغيير الگوي نگرشي و رفتاري خانواده ها دانست و افزود: اين برنامه ها قصد دارند نوع تفكر و بينش سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ما را تغيير دهند و مصرف گرايي را ميان تماشاگران نهادينه كنند.

وی تصریح کرد: طبیـعی است کـه وقـتی در خانواده ها، بدون هیچ محدودیتی اعضای خانواده پای ماهواره می نشینند و فیلم هایی را می بینند که برای خانواده مناسب سازی نشده است، و بی حجابی در آن به عنوان یک امر عادی موج می زند به مرور از حجاب ارزش زدایی شده و زنان خانواده ترجیح بدهند که با حجاب کم رنگ تر یا احیاناً بی حجاب در جامعه حضور پیدا کنند.

فرمانده سپاه ناحیه شاهرود خاطرنشان کرد: به عقيده من اگر محتواي برنامه هاي صدا و سيماي ما طوري ساخته شود كه جوانها را جذب كند، مطمئناً در اين صورت جوان هاي ما كه معتقد به اصول ارزشي و متعصب به اخلاق هستند، حاضر نيستند وقت خود را به تماشاي اينگونه برنامه هاي مخرب بگذارند.

فرهنگ هر جامعه‌ای از مناسبات زندگی روزمره‌ آن سرچشمه می‌گیرد

معاون فرهنگی سپاه قائم آل محمد(ص) استان سمنان با بیان اینکه فرهنگ هر جامعه‌ای از مناسبات زندگی روزمره‌ آن سرچشمه می‌گیرد افزود: بدیهی است فرهنگ در مقام نرم‌افزار، با امکانات و مقدورات سخت‌افزاری خاص سازگار است به این معنا که جامعه و فرهنگ در تناظر با هم قرار دارند و همدوش هم تغییر می‌کنند و تحول می‌یابند.

رضا شاهرودیان گفت: بر این اساس مهمترین اثر ماهواره متوجه مهمترین بنیان اجتماع است و آسیب‌های آن در گام اول متوجه خانواده‌‌ها و اعضای آن است.

وی تصریح کرد: از پیامدها و معضلات برنامه‌های ماهواره‌ای می‌توان به افول فرهنگ، رنگ‌باختگی ارزش‌های انسانی و باورهای مذهبی و نمادهای ملی و میهنی، رشد روز افزون بی‌سوادی عمومی به علت تماشای بی‌حد این برنامه‌ها، عدم تمرکز و تفکر نسبت به موضوعات و مطالب مختلف، کاهش داد و ستدهای عاطفی و اجتماعی در روابط انسان‌ها با یکدیگر، و در نتیجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعی اشاره کرد.

معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه قائم آل محمد(ص) استان سمنان تصریح کرد: شرط پیروزی بر تهاجم فرهنگی تمدن های دیگر اطلاع رسانی شفاف و آموزش جامعه و تبیین ویژگی های منحصر بفرد فرهنگ و تمدن اسلامی است.

به هر تقدیر تردیدی وجود ندارد که علی رغم پخش برنامه هایی نامطلوب از طریق سیستم ماهواره ای عطش دیدن برنامه های آن پیوسته بیشتر در جامعه نضج می گیرد و مخفی کاری که محصول عدم پذیرش قانون است هر روز نمود عینی تر می یابد به گونه ای که با وجود اتخاذ تدابیر ضربتی از سوی ضابطان قانون، هم بازار خرید و فروش گیرنده های ماهواره ای داغ است و هم هر روز بر آمار بینندگان برنامه های این رسانه افزوده می شود.

خسارات و زیان های مادی و معنوی که از این طریق بر جامعه ما تحمیل می شود، روز به روز فزونی می یابد در صورتی که با اتخاذ تمهیداتی علمی می توان ضمن بهره مندی از برنامه های مفید این رسانه، چالش های موجود را به فرصت تبدیل کرد.

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گزارش از معصومه بابکی