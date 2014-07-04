جنایت وهابیت، تکفیری ها و داعش طراحی دشمن برای نابودی مقاومت و وحدت مسلمانان است

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام عباسعلی مغیثی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند که با حضور باشکوه مردم روزه دار و مومن در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به جهان صادر شده و بیداری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا خود را نشان داده که از نتایج آن در خطر قرار گرفتن موجودیت اسرائیل غاصب است.

حجت الاسلام مغیثی گفت: مسئله وهابیت، القاعده، داعشی ها و تکفیری ها همه از یک سرمنشا و منبع به وجود آمده و آن آمریکا جنایتکار و عوامل آن است که قصد دارند وحدت و توان ارتش و مردم کشورهای مسلمان را نابود کنند.

وی با اشاره به اینکه جنگ امروز در عراق جنگ شیعه و سنی نیست و همه مسلمانان باید در مقابل این جنگ موضع متحد و یکسان بگیرند تا مردم و دولت کشور عراق تروریست های داعشی را نابود کنند، گفت: جنگ امروز در عراق و سوریه جنگ میان امت اسلام و عوامل کفر و جهالت است.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد: عوامل جنگ و فتنه برای تأمین رضایت و اهداف آمریکا و اسرائیل غاصب بر طبل جنگ می نوازند اما مسلمانان باید با محوریت مراجع و علمای بزرگ دین نقشه آنان را خنثی کنند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی بیان داشت: دشمنان اسلام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای نابودی ایران هم، چنین نقشه هایی، طراحی و عملیاتی کردند که فتنه 78 و 88 از مهمترین آنها بود اما حضور و بصیرت مردم و اطاعت از دستورات و فرامین مقام معظم رهبری باعث شد نقشه آنها در ایران با شکست روبرو شود.

حجت الاسلام مغیثی در قسمت دیگری از خطبه های نماز جمعه شهر نهاوند اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصتهایی را در اختیار ما می گذارد که باید از این ظرفیت الهی استفاده کنیم زیرا این ماه، ماه خدا، نزول رحمت، قرآن و شبهای قدر است.

وی گسترش برنامه های قرآنی را در این ایام ضروری خواند و بر فعال کردن و گسترش کارگروه های قرانی در شهرستان تاکید کرد.

امام جمعه شهر نهاوند در ادامه با اشاره به سالگرد سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان همدان در 10 سال پیش گفت: سفر مقام معظم رهبری به استان همدان از نظر زمانی بین دو فتنه 78 و 88 رخ داد و از جمله مطالبی که ایشان مطرح کردند راهکار مقابله با فتنه‌ها بود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی افزود: شور و شوق مردم در استقبال از مقام معظم رهبری به استان همدان بسیار چشمگیر بود که این شور و شوق ریشه در توصیه قرآن دارد چراکه علاقه و محبت مردم به رهبری از جنس مودت فی القربی است.