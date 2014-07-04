داعش پرستاران هندی را در تکریت آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از آزادی 46 پرستار هندی از سوی گروهک تروریستی داعش خبر داد که چند روز پیش در شهر تکریت عراق ربوده شده بودند.



این رسانه غربی با اشاره به انتقال پرستاران به شهر موصل و تماس وزارت خارجه هند با این افراد گزارش داد که پرستاران به زودی به هند می روند.