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۱۳ تیر ۱۳۹۳، ۱۹:۱۴

داعش پرستاران هندی را در تکریت آزاد کرد

داعش پرستاران هندی را در تکریت آزاد کرد

تروریستهای داعش 46 پرستار هندی را که در شهر تکریت ربوده بودند، آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز از آزادی 46 پرستار هندی از سوی گروهک تروریستی داعش خبر داد که چند روز پیش در شهر تکریت عراق ربوده شده بودند.

این رسانه غربی با اشاره به انتقال پرستاران به شهر موصل و تماس وزارت خارجه هند با این افراد گزارش داد که پرستاران به زودی به هند می روند.

کد مطلب 2324936

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