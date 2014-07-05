به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مواردی که قانون اساسی دولت به آن مکلف شده ساخت مسکن برای قشر آسیب پذیر است و گرچه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی طرح‌هایی برای این امر در نظر گرفته شده بود اما هیچ یک به اندازه طرح مسکن مهر در دولت‌ها نهم و دهم به این گستردگی نبود.

در مجموع از سال 86 تا 92 در کشور مبنای ساخت چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در کشور پایه ریزی شد که از این تعداد دو میلیون و 180 هزار واحد مسکن شهری و دو میلیون و 120 هزار واحد مسکن روستایی قرار برساخت آن بود.

مبنای اصلی اجرای مسکن مهر ساخت مسکن برای اقشار کم در آمد بود

در حالی که مبنای اصلی اجرای مسکن مهر ساخت مسکن برای اقشار کم در آمد و هدف آن تسهیل در نیاز جامعه به مسکن و تثبیت قیمت‌ها بود روند اجرای این طرح در سالهای اخیر آن گونه که باید و شاید به علت تورم بالا پیش نرفت و اکنون به نظر می‌رسد بالاتر رفتن هزینه ساخت به نسبت قیمت پیش بینی شده به سرانجام نرسد و سراب خانه دار شدن همچنان برای متقاضیان آن دور از انتظار نباشد.

مدیر مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان همدان با اشاره به تاریخچه شکل گیری این طرح در کشور از سال 86 و آغاز آن در استان با دوسال تاخیر به علت مکان یابی سایت ها در سطح استان، گفت: از سالهای گذشته زمین مناسبی برای اجرای طرح‌های دولتی در همدان وجود نداشت و این امر مدت زیادی از وقت استان را از بین برد و طرح مسکن مهر نیز به مرور شکلی تکامل یافت.

حسین جلالیان با تاکید بر اینکه نواقص طرح کم کم کمتر شد، اذعان داشت: در ابتدا شکل گیری طرح به صورت تعاونی مسکن بود ولی درسال 89 به تفاهم نامه سه جانبه تبدیل شد.

وی در خصوص زمان برشدن تحویل این پروژه ها در استان همدان گفت: در بخش تعاونی‌ها اعضا از یک صنف نبودند هر چند در برخی تعاونی‌های دولتی شاهد عملکرد مناسبی بودیم.

چهار هزار و 761 واحد در پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید

مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در خصوص میزان واحدهای باقی مانده و پراکندگی آن در استان عنوان کرد: در همدان 12 هزار 439 واحد عقد قرار داد داشتیم که شش هزار و 609 واحد آن افتتاح شده و مابقی که چهار هزار و 761 واحد است تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

جلالیان ادامه داد: در استان همدان 23 هزار و 577 واحد افتتاح شده و 10 هزار و 581 واحد باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای تعدادی از پروژه‌ها درسال 91 شروع شد ولی در ادامه، سیاست دولت به سوی عدم تامین اعتبارات حرکت کرد، افزود: در قرارداد سه جانبه قیمت‌های پیش فروش ارائه شد.

وی با اشاره به اینکه مقرر بود قسمتی از پول مسکن را مردم پرداخت کنند و مابقی را تعهد بانک مسکن ضامن اجرا شود، بیان داشت: به همین دلیل پیمانکاران بزرگ این ریسک را نپذیرفتند و وارد کار نشدند و برخی پیمانکاران کارانی که مورد نظر مجموعه نبودند وارد عمل شدند که شتاب وزارت خانه نیز مزیدی برعلت شده بود.

جلالیان با اشاره به اینکه در بخش کیفی در شهرستان‌ها مشکلاتی برای اجرا وجود داشت، عنوان کرد: در برخی شهرستان‌ها نیروی اجرایی چنین کاری را نداشتیم.

مدیر مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان همدان با اشاره به تعهد پیمانکاران برای رفع نواقص پروژه ها بیان داشت: پیمانکاران باید نواقص را رفع کنند.

جلالیان با اشاره به اینکه سیستم گازرسانی به طرح‌ها مورد تایید کارشناسان این مجموعه است، اذعان داشت: در برخی پروژه‌ها پیمانکاران سه جانبه همچنان از مجموعه راه وشهرسازی طلب کار هستند و به همین دلیل پیمانکاران در خصوص برخی کارها کوتاهی می‌کنند.

مدیر مسکن اداره کل راه وشهرسازی استان همدان با تاکید براینکه هدف این طرح دهک‌های پایین اجتماع بود، بیان داشت: اما جهت گیری آن به سوی دهک‌ها بالاتر رفت.

یک استاد دانشگاه نیز با اشاره به اینکه مسکن مهر نیاز به مصالح، زمین ونیروی کار داشت، اظهار داشت: قیمت تمام شده قرار بود پایین بیاید و این کاهش قیمت برروی مصالح و نیروی کار نیز تاثیر گذاشت و اشکالاتی را به وجود آورد.

مصالح مناسب به این پروژه‌ها تزریق نشد

احمد همدانی اصل بیان داشت: قیمت‌های واقعی برای طراحی در نظر گرفته نشد و مصالح نیز با کیفیت مناسبی به این پروژ ها تزریق نشد و پیمانکارانی که دارای توانایی کمتری بودند راغب به انجام شدند.

وی ادامه داد: نیروهای اجرایی نیز کار آمد نبودند و نظارت مناسبی نیز صورت نمی‌گرفت.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: امکان تزریق منابع پولی به مسکن مهر ضعیف است و کمبود آن موجب خواهد شد نتوانیم همه پروژه‌ها را به سرانجام برسانیم که بر این اساس در مدیریت استان باید تفکیک فاز صورت گیرد.

همدانی اصل با تاکید براینکه اولویت بندی ساخت با توجه به پیشرفت فیزیکی باید انجام شود، بعنوان كرد: سازمان نظام مهندسی و مسکن شهرسازی باید نظارت بیشتری برساخت مسکن داشته باشد.

مدیر عامل تعاون مسکن مهر معلمان همدان در منطقه تپه امام گل نیز در این خصوص گفت: هدف مسکن مهر این بود که اقشار کم در آمد جامعه صاحب خانه شوند.

امیر احمدی با اشاره به اینکه این پروژه نتوانسته انتظارات را برآورده کند، بیان داشت: افزایش زمان بهره برداری باعث افزایش 30درصدی سالیانه هزینه ساخت مسکن می‌شود و در واقع حدود سه برابر قیمت فعلی در سال 88 می‌توانستیم از این پروژه استفاده کنیم.

مدیرعامل تعاون مسکن مهر معلمان همدان اذعان داشت: برای هر مجمتع مسکونی زیر ساخت‌هایی نیاز است ولی برای این مجموعه هیچ پروژه خدماتی در نظر گرفته نشده است.

یکی از متقاضبان این مساکن در تپه امام گل همدان نیز به مهر گفت: باید قبل از جانمایی این گونه منازل تاسیسات زیر بنایی مورد نیاز آن آماده می‌شد.

عزت حسینی راد اظهار داشت: همه طرح‌های مساکن مهر دارای مشکلاتی خدماتی هستند و نه مدرسه ای دارند و نه مسجدی.

وی با اشاره به افزایش قیمت و عدم همکاری مسئولان در خدمات رسانی بیان داشت: مسئولان درخدمات رسانی در برخی نهادها همکاری ضعیفی دارند.

مسئولان باید در قبال مردم جوابگو باشند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز خصوص مشکلات مسکن مهر در استان عنوان کرد: مسئولان باید در قبال مردم جوابگو باشند و نیازهای مردم باید بیان شود.

امیر خجسته با تاکید براینکه نمی‌پذیریم نهادی در کارهای خود کوتاهی کند و اکنون با بیش‌ترین مراجعات به دفتر خود در این خصوص مواجه هستم، ادامه داد: مردم نگران وضع هستند چرا که با امید وارد شدند و دولت براساس قانون اساسی موظف به ساخت مسکن است.

وی اذعان داشت: مسکن مهر با ایده حذف قیمت زمین در نظر گرفته شده بود و با آورده فرد به خانه خود می‌رسد هرچند روند ساخت مسکن مهر در همدان مناسب است اما رضایت بخش نیز نیست چرا که اکنون برخی حتی با دادن ودیعه منتظر رفتن به منزل خود هستند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم مشکلات فراوانی در این خصوص دارند، بيان داشت: چندین جلسه با وزاری سابق و جدید مسکن داشتیم و انتظار داریم نهادهای ذی ربط در این بخش کارها را پیگیری و مشکلات را منعکس کنند تا به دنبال حل آن باشیم.

تزریق اعتبار برای ساخت برخی مساکن مهر استان همدان

خجسته عنوان کرد: توانستیم کمک یک ونیم میلبیارد تومانی برای ادامه ساخت برخی مساکن مهر از وزیر راه وشهرسازی دریافت کنیم و 18 میلیارد تومان نیز استان تزریق کرده است.

وی با اشاره به لزوم توجه مسئولان به پیگیری مشکلات این بخش، عنوان کرد: نمایندگان چشم بینای مردم هستند و بدون ملاحظه کاری حرف مردم را مطرح می‌کنیم چرا که به ما اعتماد کرده اند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: باید در برخی موارد همدلی بیشتری بین مسئولان استان روی دهد و باید تسهیل در خدمات رسانی ها انجام شود.

خجسته در خصوص عدم تامین مراکز خدماتی برای مساکن مهر اظهار داشت: هدف مسکن مهر امید و خانه دار شدن قشر محروم جامعه بود ولی با این روند در همدان بخش‌های رفاهی آموزشی و ورزشی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه وقتی می‌خواستند این مساکن را طراحی کنند باید اماکن خدماتی را پیش بینی می‌کردند، گفت: در دیدار وزیر آموزش و پرورش در خواست ساخت مدرسه را در پروژه های مسکن مهر شهرک مدنی داشتم وی نیز قول مساعد برای ساماندهی تعدادی از مدارس در محدوده مسکن مهر برای خدمات رسانی داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تا اوایل مهر قول مساعد برای این ساماندهی داده‌ شده است.

تغییر کاربری فضای سبز به مسکن مهر کار درستی نبود

خجسته با اشاره به اینکه برنامه ریزی هایی در حال انجام است تا مشکلات را ساماندهی کنیم، بیان داشت: تغییر کاربری فضای سبز به مسکن مهر کار درستی نبود.

وی گفت: با افرادی که به دنبال تغییر کاربری فضاهای سبز شهر هستند برخورد جدی می‌کنیم چراکه مساکن مهر در مراکز آموزشی وفضای سبز ساخت شده است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم طراحی یک سایت از قبل برای ساخت مسکن مهر، اذعان داشت: به وزیرراه و شهرسازی تاکید کردیم که برخی طرح‌های مسکن مهر موجب زحمت برای ساکنان شده است .

وی از استاندار همدان خواست در خصوص مشکلات مسکن مهر نشستی اضطراری برگزار و فرمانداران را وادار به نظارت کند و نتیجه آن نیز بیان شود.

اما دربازدیدهای میدانی از برخی پروه ها در همدان به خوبی می‌توان عدم تامین زیرساخت‌های مناسب برای اجرای چنین پروژه های عظیمی را دید، پروژه‌هایی که مقرر بود در بافت فرسوده ساخته شوند تا خدمات جانبی آنان آماده باشد ولی در حاشیه شهر و مکان هایی با دسترسی نامناسب اجرا شد که اکنون ادامه اجرای آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

گرچه نمی‌توان در مدت زمان کوتاهی همه پدیده های جانبی چنین روند تمرکز جمعیتی را در یک منطقه مورد بررسی قرار داد اما این پروژه ها در آینده با به اتمام رسیدن به تمرکزگاه های جدید جمعیتی در شهر همدان تبدیل خواهند شد که خود مشکلات دیگری را در خدمات رسانی فراهم خواهند کرد که این امر بار دیگر لزوم بازبینی طرح تفضیلی شهر همدان را در ذهن‌ها متبادر می‌کند.

گزارش: بهنام نادري فصيح