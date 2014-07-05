استقبال مردم از جشن رمضان و بازارچه خیریه کمیته امداد در اردوگاه امام خمینی (ره)

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در البرز اظهار داشت: جشن رمضان به عنوان برنامه‌ايي با سابقه در شبكه البرز، در ماه رمضان امسال نيز با آيتم‌هاي متنوع و جذاب همراه روزه داران خواهد شد.



مديركل کميته امداد استان البرز بيان کرد: به رسم سنت ديرينه همزمان با ماه مبارک رمضان هرشب جشن ويژه اي در مجتمع فرهنگي تفريحي امام علي (ع) محمد شهر کرج بمدت 13 شب در کرج و 7 شب در شهرستانهاي اين استان اجرا مي شود.



وي افزود: جشن رمضان امسال با حضور هنرمندان مطرح كشور، مسؤولين و آحاد مردم برگزار مي شود.



اين مسئول عنوان کرد: اجراي موسيقي سنتي، تردستي، استفاده از سخنان كارشناس مذهبي، برگزاري مسابقه، پخش نماهنگ فعاليتهاي امداد و برنامه گلريزان ازجمله بخش هاي جشن رمضان امسال است.



رئيس شوراي مديران كميته امداد البرز اظهار داشت: اين جشن به منظور فرهنگ سازي احسان و انفاق، استفاده از فضاي معنوي جامعه در ماه مبارک رمضان و ترغيب و جذب بيشتر خيران و حامي‌ براي طرح‌هاي مشارکت‌هاي مردمي به ويژه اکرام ايتام برگزار مي‌شود.



سالار كيا ادامه داد: اين نهاد در کنار برنامه جشن رمضان كه به مخاطبان ارائه مي دهد ، قصد دارد تا در بخشي از برنامه خود ، بازنماي فعاليتهاي خيرخواهانه اين نهاد نيز باشد.



وي با اشاره به سابقه برگزاري جشن رمضان گفت: جشن رمضان به عنوان برنامه‌ايي با سابقه در شبكه البرز، در ماه رمضان امسال نيز با آيتم‌هاي متنوع و جذاب همراه روزه داران خواهد شد.



مديركل کميته امداد استان البرز بيان کرد: اطعام نيازمندان، طرح اکرام ايتام ، طرح مفتاح الجنه (ديدار از خانواده هاي نيازمند)، آزادي زندانيان(جشن گلريزان)، طرح محسنين، طرح شفا، وبازارچه جشن رمضان (خودکفايي مددجويان) از جمله برنامه هاي ويژه اين اداره كل در ماه مبارك رمضان است.

سالار کیا با اشاره به اینکه امسال دومین سال برگزاری این برنامه در اردوگاه امام علی (ع) در کرج است، از استقبال بسیار خوب مردم خیر خبر داد و گفت: حضور به قدری چشمگیر است که فضای موجود را برای استقبال بهتر از مردم گسترش داده و اطراف محل برگزاری جشن در محوطه را نیز از طریق صفحه های نمایش پوشش می دهیم.