مسابقات جام رمضان امسال مینوشهر با تأخیر برگزار می شود

علی پورعواد در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: به دلیل برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل مسابقات جام رمضان بر خلاف سالهای گذشته کمی با تأخیر در مینوشهر برگزار می شود.



وی افزود: در هفته ای که گذشت مراحل قرعه کشی از بین 16 تیم شرکت کننده مینوشهری برای شرکت در جام رمضان انجام شد.



رئیس اداره ورزش و جوانان مینوشهر به مهلت داده شده به تیم ها برای ارائه مدارک لازم اشاره کرد و گفت: مهلت تعیین شده برای ارائه مدارک برای تیم های شرکت کننده تا تاریخ 15 تیرماه اعلام شده است.



پورعواد تصریح کرد: در روز پنجشنه 19 تیرماه سال جاری مراسم افتتاحیه جام رمضان در زمین چمن مصنوعی مینوشهر در ساعت 22 شب برگزار خواهد شد.



وی به داور انتخاب شده برای مسابقات جام رمضان امسال مینوشهر اشاره کرد و گفت: مسابقات به صورت دوره ای و هر شب در سه بازی برگزار و داوری این مسابقات به عهده آقای سجاد طوری داور ملی و بین المللی فوتبال خواهد بود.



به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام رمضان امسال در مینوشهر با حمایت سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری مینوشهر برگزار خواهد شد که با این اوصاف انتظار برگزاری مطلوب این دوره نسبت به دوره های گذشته احساس می شود.