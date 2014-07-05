توجه به خانواده های نیازمند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ابراهیمی صبح شنبه در حاشیه اجرای طرح مفتاح الجنه در شهرستان بیان داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای افزایش ارتباط مسئولین با خانواده های تحت حمایت و آشنایی با مشکلات معیشتی و مسکونی این عزیزان، بخصوص در ایام پربرکت ماه مبارک رمضان به دیدار و دلجویی از خانواده های مددجو به همراه مسئولین استانی و شهرستانی پرداخته و در جریان دیدار به حل مشکلات ایشان مبادرت می ورزد.

ابراهیمی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان میاندرود در ماه مبارک رمضان سال جاری در نظر دارد از تعداد 150 خانوار در قالب طرح مفتاح الجنه دیدار نموده و در جریان این دیدارها به هر خانوار یک سبد غذایی اهدا می شود. مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میاندرود از آحاد مردم و خیرین شهرستان دعوت کرد که در صورت تمایل می توانند در این امر خداپسندانه شرکت کنند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان میاندروداز دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و فرماندار و امام جمعه موقت و فرماندهی انتظامی

شهرستان با خانواده های تحت حمایت روستاهای لالیم، اسرم، مرسم و اوسا خبر داد و گفت: در جریان این دیدار به مشکلات خانواده ها پرداخته شد و نسبت به رفع مشکلات حضار مواردی را نیز متعهد شدند.

تیمور طهماسب پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران در این دیدار با اشاره به لزوم توجه به خانواده های نیازمند و اهتمام جهت رفع مشکلات این خانواده ها، همت و تلاش و همکاری کلیه مسئولین را لازم و ضروری دانست.