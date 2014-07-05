مهدی کرباسیان در گفتگو با مهر گفت: احداث کارخانه سیمان سرواسول در ونزوئلا از جمله اقدامات عمرانی دولت گذشته بود که به دلایل عدم تامین نقدینگی، متوقف مانده بود، اما با تلاش ایمیدرو، اکنون این کارخانه تامین اعتبار شده و ظرف ماههای آتی به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این کارخانه از جمله پروژه های مهم ایران در ونزوئلا به شمار می رود که از سوی ایمیدرو در حال احداث است، ضمن اینکه پیمانکار این طرح نیز ایرانی است و تاکنون به دلیل مشکلات نقدینگی، طرح متوقف مانده بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون این کارخانه مجدد فعال شده و آخرین مرحله نصب آجرنسوز آن در حال انجام است؛ بر این اساس امید می رود بتوان ظرف ماههای آینده این کارخانه را به بهره برداری رساند.

به گفته کرباسیان، ظرفیت این کارخانه، یک میلیون تن است که از جمله پروژه های بارز صدور خدمات فنی و مهندسی به شمار می رود.

به گزارش مهر، تفاهم نامه اجرای این کارخانه در مهرماه سال 91 از سوی ایمیدرو به امضا رسید.