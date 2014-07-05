بوی برنج محلی در ایلام پیچید/ "عنبربو" حاصل دسترنج برنجکاران ایلامی

به گزارش خبرنگار مهر، برنج از دیرباز تاکنون جایگاه ویژه ای نزد مردم استان ایلام داشته و هم اکنون در مناطق مختلف استان ایلام از جمله چرداول، کلم، دره شهر، آبدانان برنج کشت می شود و چرداول هم اکنون قطب تولید برنج در استان ایلام است.

برنج های تولید شده در استان ایلام عموما عنبربو و شمشیری هستند که از طعم و مزه ای ویژه برخوردار هستند که مورد توجه مردم استان و حتی مردم دیگر نقاط کشور قرار می گیرد.

کشت برنج در کلم بدره

اصغر باباخانی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بدره به خبرنگار مهر گفت: در سال زراعی جاری در شهرستان بدره بیش از 120 هکتار زیرکشت شالیکاری است.

وی افزود: امسال با توجه به اینکه بارندگی مناسبی داشتیم پیش بینی می شود بیش از 350 تن برنج مرغوب و با کیفیت تولید وروانه بازارهای مصرف شود.

این مسئول عنوان کرد: ارقام کشت شده در این شهرستان عنبربو، شمشیری و صدری بوده که بیش از 500 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی دارد.

وی بیان داشت: با توجه به ميزان كافي منابع آبي به واسطه بارشهاي مناسب،پيش بيني مي شود برنجی به ارزش اقتصادي 24 ميليارد ريال توليد و روانه بازارهاي مصرف شود.

چرداول قطب تولید برنج ایلام

مهران نظری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول به خبرنگار مهر گفت: این شهرستان به دلیل تولید برنج مرغوب به عنوان قطب تولید برنج در استان و حتی غرب کشور شناخته می شود.

وی بیان داشت: سطح زیر کشت محصول برنج در این شهرستان امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل افزایش نزولات آسمانی جوی 35 درصد بیشتر شده است.

این مسئول اظهار داشت: بيشتر ارقام برنج برداشت شده در اين شهرستان از نوع عنبربو و شمشيري است و 700 هکتار از زمین های این شهرستان به کشت محصول برنج اختصاص یافته است که پیش بینی می شود از این مقدار سطح زیر کشت دو هزار و 500 تن برنج سفید تولید شود.

نظری تصریح کرد: اكنون حدود 12 هزار نفر در شهرستان های سيروان و چرداول در بخش كشاورزي مشغول به فعاليت هستند كه توليد برنج بخشي از تلاش كشاورزان اين منطقه است و بخش عمده‌اي از برنج توليد شده در بازارهاي داخلي استان ايلام مصرف و حدود 30 تا 40 درصد آن به استان‌هاي هم‌جوار حمل مي‌شود.

این مسئول بیان داشت: اقداماتی که امسال در این زمینه انجام شده احداث یک واحد بانک نشا در استان و توسعه کشت مکانیزه برنج در 100 هکتار خواهد بود.

وی بیان داشت: شهرستان چرداول به مرکزیت شهر سرابله به دلیل وجود منابع آبی فراوان از مستعدترین مناطق استان ایلام برای تولید برنج محسوب می شود.

طبق گفته مسئولان 60 درصد برج تولید شده استان مربوط به شهرستان‌های سیروان و چرداول در شمال شهر ایلام و مابقی نیز مربوط به دره‌شهر در جنوب ایلام است.

بیش از 95 درصد از برنجهای کاشته شده در استان ایلام محلی هستند و مردم ایلام به برنجهای محلی به خصوص برنج شهرستان شیروان و چرداول بیش از برنجهای دیگر علاقه دارند.

سهم مردم استان در بخش کشاورزی استان بیش از ۹۹ درصد است و با توجه به اینکه ۷۰۰ هزار هکتار از زمین‌های استان قابل کشت است، باید از این فرصت برای توسعه و رونق و آبادانی در عرصه کشاورزی استفاده کرد.