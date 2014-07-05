میراث فرهنگی اردبیل نیاز آبرسانی به پناهگاه های سبلان را تعریف کند

داوود نجفیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم برخورداری از آب در پناهگاه های جدید کوه سبلان تصریح کرد: میراث فرهنگی می تواند با تعریف نیازهای آبی و پروژه های پیشنهادی گام اول در اجرای پروژه های آبرسانی به پناهگاه و مسیرهای کوهپیمایی سبلان را بردارد.

وی افزود: امکان آبرسانی به پناهگاه ها وجود دارد و با این وجود چون متولی اصلی میراث فرهنگی است نمی توانیم مستقیما نسبت به اجرای طرح ورود کنیم.

نجفیان تاکید کرد: در صورتی که پروژه مناسبی تعریف شود آب منطقه ای در اجرای آن مشارکت خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ‌آبرسانی به پناهگاه سبلان می تواند با شیوه های مختلفی اجرایی شود، اضافه کرد: حتی می توان طرح های مناسبی برای آبرسانی مسیر های کوهپیمایی اجرا کرد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان توسعه نیاز آبی گردشگری را یکی از اولویتهای آب منطقه ای خواند و افزود: با توجه به اینکه اردبیل یک شهر گردشگر پذیر است باید زیرساخت های آبی آن برای حضور مسافران فراهم شود.