فعالیت 70 موسسه قرآنی در ساری/ کشور نیازمند فرهنگ قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قربانی صبح شنبه در نشست تخصصی دارالقرآن بر لزوم گسترش دامنه فعالیت های قرآنی اوقاف و سازمان تبلیغات اسلامی تاکید کرد و گفت: برگزاری جلسات هدفمند برکات خوبی برای جامعه قرآنی استان داشته است.

حجت الاسلام مسعود قربانی معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه مازندران نیز، راه موفقیت جامعه را پرورش قرآنی جوانان و نوجونان برشمرد و از خانواده ها خواست تا فرزندانشان را به حضور در این کلاسها ترغیب کنند.

وی با اشاره به اوقات فراغت دانش آموزان گفت: باید دانش آموزان بصورت هدفمند در این کلاسها شرکت کنند و قرآن آموزان در سال آینده رتبه های برتر مسابقات کشور را کسب کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه جامعه ما یک جامعه قرآنی و اسلامی است، افزود: مقام معظم رهبری به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در جامعه توجه بسیاری دارند و از همین جهت وقف زیادی در این راستا می‌گذارند.



حجت الاسلام ستار علیزاده با اشاره به اینکه فرهنگ قرآنی کشور را از تمامی مشکلات فارغ می‌کند، گفت: اگر به قرآن توجه بیشتری شود رویکردها تغییر می‌کند و فرهنگ‌های غربی در کشور از بین می‌رود.



علیزاده با بیان اینکه ما در جامعه بیشتر از قرآن حرف می‌زنیم و کمتر به آن عمل می‌کنیم، بیان کرد: قرآن دارای ظرفیت بسیار بالایی در تمامی امور کشور است.



وی اظهار داشت: امسال سال فرهنگ است و بهترین فرهنگ در جامعه همان فرهنگ قرآنی است که با تفسیر مفاهیم قرآنی باید تلاش کنیم کشور را به سرمنزل اصلی خود برسانیم.



مدیرکل اوقاف مازندران با تاکید بر اینکه سیاست کشور ما نیازمند فرهنگ قرآنی است، گفت: اقتصاد، بازار و ارتباطات ما نیز نیازمند مفاهیم قرآنی است.





