8 اولویت کالایی بازرسی ها در ماه رمضان/ پایش بازار با 3500 بازرس صنفی-دولتی

مجتبی فراهانی در گفتگو با مهر با اشاره به تمرکز سازمان حمایت مصرف کنندگان بر بازار ماه مبارک رمضان، گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از ابتدای تیرماه آغاز شده است و تا 6 مردادماه سال جاری ادامه می یابد.

معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در قالب این طرح، هماهنگی های لازم با اتحادیه های ذیربط صورت گرفته و بر این اساس، حبوبات، مواد لبنی، مواد پروتئینی، قند و شکر، زولبیا و بامیه، برنج، روغن و خرما در صدر اولویت بازرسی ها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در این راستا 3500 بازرس اعم از بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و نیز بازرسان اتاق اصناف در کنار 10000 ناظر افتخاری، کار پایش بازار ماه مبارک رمضان را به عهده دارند؛ در عین حال، از آنجایی که در این ایام بیشترین کالاهای مورد هدف، خوراکی است؛ با نهادها و مراکز دیگر وزارتخانه ها از جمله سازمان غذا و دارو و معاونت های بخش های مرتبط و نیز سازمان تعزیرات حکومتی، هماهنگی های لازم به عمل آمده است.

فراهانی از برگزاری گشت‌های مشترک با این سازمان‌ها خبرداد و گفت: همچنین به مناسبت ماه رمضان و به منظور تنظیم بازار، 350 نمایشگاه نیز از سوی اتاق اصناف در حال برگزاری است تا مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین کنند که از این تعداد، 4 نمایشگاه در تهران مستقر است که بیشترین عملکرد آن توزیع کالاهای اساسی مورد هدف در این ایام است. بر این اساس بازرسی از این نمایشگاه‌ها نیز با قدرت صورت می گیرد.