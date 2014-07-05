برگزاری اولین دوره شعر قرآنی و دینی در جشنواره قرآنی قشم

حجت الاسلام علی ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برگزاری پنجمین نمایشگاه قرآنی در جزیره قشم بیان داشت: مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم با همکاری منطقه آزاد قشم و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم اولین دوره مسابقه حجاب پوشش سنتی بانوان قشم را برگزار می کند.

وی عنوان کرد: علاقمندان می توانند با توجه به مقررات مسابقه که آثار خود را تا 25 تیرماه سالجاری به دبیر خانه نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم به نشانی قشم، میدان گلها،مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس ارسال کنند.

وی در تشریح مقررات مسابقه اظهارداشت: مسابقه طراحی لباس باید با موضوع الهام از پوشش بانوان قشم باشد. شرکت عموم طراحان از سراسر کشور در این مسابقه آزاد است. همچنین دبیرخانه جشنواره و نمایشگاه قرآنی مجاز خواهد بود از آثار ارائه شده عکاسی کرده آنها را به چاپ برساند و تمامی آثار منتخب در نمایشگاه قرآن در بخش حجاب با نام صاحب اثر به نمایش گذاشته خواهد شد.

حجت الاسلام ملانوری با بیان اینکه از بین شرکت کنندگان در هر بخش پس از بررسی و داوری به 3 نفر جوایز ارزنده اهدا خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر برگزاری مسابقه شعر قرآنی و دینی دومین دوره مسابقه گروه های تواشیح اناشید نیز در جشنواره قرآنی قشم برگزار می شود.

ملانوری در مورد شرایط شرکت در این مسابقه عنوان کرد: گروه های شرکت کننده باید ساکن جزایر قشم، هنگام، لارک و هرمز باشند و هیچگونه محدودیت سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد. این مسابقه بین دو گروه سنی کودک و نوجوان تا 16 سال و بزرگسالان برگزار می شود. اجراها با استفاده از نغمات و الحان بومی از اولویت انتخاب برخوردار خواهد شد.

وی در مورد سایر شرایط شرکت در این مسابقات خاطرنشان کرد: جهت شرکت در مسابقه بایستی افراد تا روز 25 تیرماه در دبیر خانه نمایشگاه و جشنواره قشم ثبت نام بعمل آورند، تاریخ و محل برگزاری مسابقات: 5-3 شوال مصادف با 9 تا 11 مردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قشم برگزار خواهد شد، کارگاه آموزشی در تاریخ 12 مردادماه (6 شوال) در محل نمایشگاه قرآن برگزار می شود، ساعت برگزاری مسابقات و کارگاه های آموزشی متعاقبا اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزیدگان این مسابقه در هر دو گروه سنی آقایان و بانوان انتخاب و معرفی می شوند و به سه نفر از برندگان جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.

مدیر ویژه فرهنگ و ارشاد قشم با بیان برگزاری اولین دوره مسابقه شعر قرآنی و دینی اعلام کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با همکاری مدیریت ویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی قشم و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پنجمین نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم اولین دوره مسابقه شعر قرآنی و دینی را برگزار می کند.

وی گفت: علاقمندان می توانند با توجه به مقررات مسابقه تا تاریخ 25 تیرماه1393 به دبیرخانه نمایشگاه و جشنواره قرآنی قشم ارسال کنند. مسابقه در دو بخش کلاسیک و ترانه برگزار می شود و افراد شرکت کننده بایستی ساکن جزایر قشم، لارک، هنگام و هرمز باشند. از بین آثار ارسالی آثار شرکت کنندگان حداقل 10 اثر انتخاب خواهند شد که در مراسم و محافل نمایشگاه توسط سراینده قرائت خواهد شد و آثار شرکت کننده در مسابقه پس از بررسی و داوری به 3 نفر جوایز ارزنده اهدا خواهد شد.

به گفته حجت الاسلام ملانوری، علاوه بر برگزاری مسابقه شعر قرآنی و دینی اولین دوره مسابقه عکس جلوه های قرآنی دینی آیینی نیز در جشنواره قرآنی قشم برگزار می شود که شرایط شرکت در این مسابقه شرکت در این مسابقه برای همه عکاسان آزاد است. هر عکاس می تواند حداکثر 10 تک عکس و یک مجموعه عکس در بخش مسابقات با موضوع قرآنی دینی مذهبی قشم ارسال کند.

وی عنوان کرد: آثار ارسالی با فرمت pdf و حجم کمتر از 500 کیلو بایت ارسال شود. مشخصات نام عکاس عنوان عکس و نشانی و شماره تماس عکاس به فارسی ضمیمه باشد. برگزار کننده این مسابقه حق استفاده از عکس های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب،بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره با ذکر نام عکاس با خود محفوظ می دارد.