حضور تیم مهاجران افغان در آخرین بازی شب گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، در شب پنجم بازی ها که شامگاه جمعه برگزار شد در مجموع 13 بار توپ از خط دروازه ها گذشت. اما نکته جالب توجه بازی ها شب گذشته حضور تیم "جوانان مهاجر" متشکل از مردان افغانی در بازی آخر بود.

در ادامه گزارش کوتاهی از رقابت های شب پنجم جام آورده شده است.

"ریاضی"، "ذوب سیم" را ذوب کرد

در نخستین بازی شب پنجم رقابت ها و از گروه هفت تیم های "ریاضی کوشیار" و "ذوب سیم شمال" به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی پرگل سرخپوشان ریاضی همراه بود. تیم ریاضی کوشیار نیمه نخست را با نتیجه 3 بر صفر به پایان رساند که گل های این تیم را "ابوذر ساوری" 2 بار و "حمیدرضا صالحی" یک بار به ثمر رساندند.

در نیمه دوم بازهم این تیم ریاضی بود که به گل دست یافت. "هادی نژادی" در همان ثانیه‌های ابتدایی نیمه دوم اختلاف را به 4 گل رساند و دقایقی بعد صالحی گل دوم خود و پنجم ریاضی را به ثمر رساند. در دقایق پایانی "رضا نازویی" موفق شد تنها یکی از گل های خورده را پاسخ دهد و این بازی با برتری 5 بر یک به سود تیم "حمیدرضا اصغری" به پایان رسید.

پیروزی "حسین آباد" بر "محمدآباد"

در دومین دیدار شب گذشته و از گروه هشت نمایندگان روستای محمدآباد و حسین آباد به مصاف هم رفتند. نماینده حسین آباد با نام "آب معدنی سقای مهر" در همان نیمه نخست نسخه "شهدای محمدآباد" را پیچید. سفیدپوشان حسین آباد با گل هایی که به وسیله "سید جواد حسینی" 2 و "محمد عباسی" یک بار به ثمر رسید نیمه نخست را با برتری 3 گله به پایان رساند.

در نیمه دوم اتفاق خاصی روی دروازه ها رخ نداد و این نیمه بدون ردوبدل شدن گلی خاتمه یافت. در نهایت آب معدنی حسین آباد با نتیجه 3 بر صفر از سد شهدای محمدآباد گذشت. سرپرستی این تیم بر عهده "حسین خان احمدی" است.

"سیدمیران" با هوادارانش برنده شد

در سومین بازی و از گروه نه تیم های "سیدمیران" و "آموزش عالی میرداماد" رودرروی هم قرار گرفتند. سرخپوشان میرداماد نخستین تیمی بود که به گل رسید. گل این تیم به وسیله مدافع تیم حریف وارد دروازه سیدمیران شد. دقایقی بعد از دریافت گل سیدمیرانی ها که از حمایت تماشاگران خود بهره می بردند به تکاپوی جبران گل افتادند و با گلزنی "مرتضی غریب" نیمه نخست با تساوی به پایان رسید.

در نیمه دوم بازهم سبزپوشان سیدمیران بودند که به گل رسیدند. غریب بار دیگر دروازه میردامادی ها را گشود و سیدمیران با نتیجه 2 بر یک از حریف پیش افتاد. در ادامه تلاش های آموزش عالی برای جبران گل بی نتیجه ماند و نماینده دوم سیدمیران در این رقابت ها که با سرپرستی "حسن غریب" شرکت کرده است به 3 امتیاز بازی دست یافت.

افغان ها راه به جایی نبردند

در چهارمین و آخرین بازی شب گذشته و از گروه ده جدال تیم های "عرفان" و "جوانان مهاجر" بسیار کم گل از کار در آمد. جوانان مهاجر که متشکل از جوانان افغانی بودند با پیراهن های مزین به پرچم افغانستان وارد زمین شدند اما مسئول برگزاری مسابقات اجازه بازی با این لباس را به مهاجران نداد و آنها مجبور شدند پیراهن خود را عوض کنند.

نیمه نخست بازی دو تیم چنگی به دل نزد و بدون گل به پایان رسید. در نیمه دوم اما عرفانی ها بازی بهتری به نمایش گذاشتند و در دقایق پایانی به تنها گل بازی دست یافتند. "سیدمحمد میردوزینی" زننده گل پیروزی بخش سفیدپوشان عرفان بود. سرپرستی این تیم بر عهده "علی عامری" است.

از امشب (شنبه) دور دوم مسابقات آغاز می شود و بر اساس برنامه از گروه یک تیم "شالیکوبی خلیل شهر" با "فست فود دارچین"، از گروه دو "ورزشی پرسپولیس" با "شهید مومن"، از گروه سه "سردخانه سورتینگ" با "شهدای لمسک" و از گروه چهار "شهدای جلین" با "شهدای امامرضا" مسابقه می دهند.

بیست و چهارمین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان در شهرستان گرگان با شرکت 40 تیم در 10 گروه 4 تیمی و به صورت دوره ای برگزار می شود و از هر گروه 2 تیم به مرحله بعدی صعود می کنند.