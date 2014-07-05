نيمي از جمعيت كشور گرفتار چاقي و اضافه وزن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هاشمی با اشاره به برگزاری دهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم از سی ام مهر تا دوم آبان 93 در سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی، گفت: اختلالات متابولیسمی، پوکی استخوان، چاقی، اختلالات تیروئید، دیابت، چربی خون، اختلالات غده هیپوفیز و بیماریهای غدد فوق کلیوی از جمله محورهای اصلی دهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم هستند.
دبیر اجرایی دهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درون ریز و متابولیسم در ادامه به يكي از محورهاي مهم برگزراي كنگره اشاره كرد و گفت: با توجه به تغيير شيوه زندگي شاهد روند رو به رشد و شيوع روزافزون چاقي در جهان هستيم. در حال حاضر بيش از نيمي از جمعيت كشور مبتلا به اضافه وزن و چاقي هستند كه يك زنگ هشدار براي سلامتي محسوب ميشود.
وي افزود: معضل چاقي و تبعات ناشي از ميتواند بار مالي سنگيني بر دوش اقتصاد كشور تحميل كند و نسل ناسالمي را پرورش دهد.
هاشمي، مهمترین راه مبارزه با چاقی را پیشگیری از بروز آن دانست و تاكيد كرد: بايد زمینههای مساعدکننده افزایش وزن و چاقی را تحت کنترل درآورد. بي تحركي و پرخوري از جمله مهمترین عوامل محیطی تاثیرگذار در بروزچاقی، هستند. همچنين مصرف موادغذایی پرکالری نظیر فستفودها در بروز چاقي اثرگذار هستند.
علاقمندان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به پايگاه اينترنتي www.iced2014.org مراجعه كنند.
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