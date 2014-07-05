موراکامی و ملاله یوسف زای میهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب ادینبورگ 2014

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت این جشنواره، جشنواره کتاب ادینبورگ به عنوان یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های کتاب که همزمان با بزرگترین فستیوال هنر برپا می‌شود امسال نیز در ماه آگوست برپا می‌شود.

نمایشگاه بین المللی فرینگ که از اول تا 25 آگوست برپا می‌شود، از اواسط دهه 80 میلادی هر سال همزمان با نمایشگاه کتاب ادینبورگ برپا می‌شود و هر سال بیش از 1500 نمایش کمدی را در برابر دید تماشاگران اجرا می کند.

امسال جشنواره کتاب ادینبورگ میزبان نویسندگان بزرگی از جورج آر.آر.مارتین خالق «بازی تاج و تخت‌ها»، هاروکی موراکامی نویسنده مشهور ژاپنی تا مارتین امیس است.

در حالی که جورج مارتین از چگونگی ادامه این مجموعه کتاب پرطرفدار سخن خواهد گفت، موراکامی نسخه انگلیسی جدیدترین کتاب پرفروشش یعنی «تسوکورو تازاکی بی رنگ و سال‌های سفر زیارتی‌اش» را ارایه خواهد کرد.

در نمایشگاه کتاب ادینبورگ که از 9 تا 25 آگوست(18 مرداد تا 3 شهریور) در باغ‌های میدان شارلوت برپا می شود، مارتین امیس از کتاب «منطقه دلبستگی» رونمایی می کند و سارا واترز، ویل سلف و لیدیا دیویس نویسنده داستان کوتاه و برنده جایزه بوکر بین المللی با علاقه‌مندان آثارشان به گفتگو می‌نشینند.

در بخشی از برنامه امسال، ملاله یوسف زای دختر نوجوان پاکستانی در برنامه مدرسه های اسکاتلند شرکت می کند.

در مجموع امسال بیش از 900 میهمان از 47 کشور مختلف جهان در این جشن بزرگ کتاب شرکت خواهند کرد. سیمون ارمیتاژ شاعر و روان ویلیامز اسقف اعظم سابق، کارول آن دافی ملک الشعرای بریتانیا و بیلی کالینز ملک الشعرای پیشین آمریکا از جمله شاعران حاضر در این برنامه خواهند بود.

این نمایشگاه تنها چند روز پیش از رای گیری مهم اسکاتنلد برای استقلالش از انگلستان به کار خود خاتمه می دهد. این رفراندوم در روز 18 سپتامبر برگزار می‌شود و پیش از این رولینگ اعلام کرده بود که نمی‌خواهد کشورش از بریتانیا مستقل شود.

به همین دلیل کتاب‌های سیاسی و تاریخی بازار داغی در این جشنواره خواهند داشت و دانشگاهیان و رمان نویسان نیز وارد این مباحث خواهند شد.

صدمین سال جنگ جهانی اول و نیز بازی‌های کشورهای مشترک‌المنافع در اسکاتلند از دیگر موضوع هایی هستند که امسال بخش ویژه‌ای از این جشنواره به آنها تخصیص خواهد یافت.

امسال نیوزیلند حضوری پررنگ در این نمایشگاه دارد و ویتی ایهیمرا رمان نویس نیوزیلندی که با اقتباس سینمایی از کتابش «نهنگ ران» در سال 2002 شهرتی جهانی یافت، با 14 رمان و 6 مجموعه داستان کوتاهش برای اولین بار در این نمایشگاه شرکت می کند. امسال در مجموع 200 نویسنده و هنرمند نیوزیلندی راهی ادینبورگ می شوند.

رجا شهاده نویسنده مطرح آثار سیاسی مسایل خاورمیانه را زیر ذره بین می برد و مایکل روزن درباره نقش کتاب در ادامه بقای ما به عنوان انسان می پردازد. چیماماندا نگوزی آدیچی و کریستوس تسیولکاس با داستان‌های کوتاهی درباره موضوع هویت و ایروین ولش و دنیس مینا با رمان گرافیکی درباره آینده اسکاتلند در این نمایشگاه شرکت می‌کنند.

امکان خرید اینترنتی بلیت‌های شرکت در این برنامه ها از 24 ژوئن(4 تیر) ممکن شده است.

سایت نمایشگاه کتاب ادینبورگ این دور را «موفق ترین سال برگزاری آن » نامیده و آن را بزرگترین گرامیداشت عمومی از جهان نوشتن خوانده است. در این سایت آمده است: هر سال در ماه اوت ما بیش از 800 نویسنده از سراسر این کره خاکی را گردمی آوریم تا مخاطبانمان را با آنها رود رو کنیم.

این نمایشگاه که از سال 1983 شروع به کار کرده، هر سال در ادینبورگ پایتخت اسکاتلند برگزار می شود. این نمایشگاه ابتدا دوسالانه بود و از سال 1997 به نمایشگاهی سالانه بدل شد.

نمایشگاه کتاب ادینبورگ سال 2013 سی امین سالگرد برگزاری اش را جشن گرفت.