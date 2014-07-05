مسئولان نقش مهمی در کاهش آسیب های اجتماعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، همايش فرمانداران و بخشداران صبح شنبه با حضور ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار و جمعی از مسئولان استان برگزار شد.

ايوب رحيمي در این همایش اظهارداشت: امروزه بسياري از مسائل اجتماعي از جمله مواد مخدر و طلاق جامعه را تهديد مي كند و بايد كمک كنيم كه جوانان از اين معضلات و ناهنجاري هاي اجتماعي نجات پيدا كنند و مديران نقش موثر خود را در اين زمينه ها بايد ايفا كنند.

وي افزود: گزارش ها نشان مي دهد آمار مواد مخدر و طلاق در جامعه و در بين خانواده ها به وضعيتي نگران كننده و هشدار دهنده رسيده است و مديران در اين خصوص نبايد صرفاً به ارائه آمار و بيان گزارش بسنده كنند.

معاون سياسي و امنيتي استاندار تصريح كرد: موضوع سبک زندگي از جمله مسائلي است كه امروزه براي خانواده ها مطرح شده و همه نيروهاي فكري و گروه هاي مرجع در جامعه از قبيل شوراها، روحانيت و ائمه جمعه، دانشگاهيان و اساتيد، اصحاب ذي نفوذ و رسانه هاي جمعي بايد رسالت فرهنگي و اجتماعي خود را در اين زمينه ها ايفا كنند.

رحيمي با اشاره به تقويت و توسعه مناطق تصريح كرد: بايد انگيزه ي ماندگاري كاركنان در شهرستان ها و بخش ها را بيشتر كرده و نسبت به تقويت نيروي انساني در فرمانداري ها و بخشداري ها اقدام شود.

وي افزود: تمامي فعاليت دستگاهها در نهايت به خدمت رساني در شهرها و روستاها ختم مي شود فلذا هسته ها و حلقه هاي خدمت رساني در مناطق بايد قوي تر باشد.

این مسئول بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر بسياري از دستگاههاي اجرايي استان با نيروي انساني متورم شده است در حاليكه در بخش ها و مناطق با كمبود نيرو مواجه هستيم كه اين روند بايد معكوس و تغيير يابد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در پايان با اشاره به انتصاب مديران شهرستاني خاطرنشان كرد: برحسب قانون مديران دستگاههاي اجرايي در انتصاب مديران شهرستاني بايد هماهنگي لازم را با فرمانداران داشته باشند.

رحيمي افزود: بسیاری در جامعه به دنبال آن هستند كه ما را به حاشيه ببرند اما مديران بايد كار و تلاش را اصل بدانند و به حاشيه ها توجه نكنند.

وي تصریح کرد: اين سياست و مشي دكتر روحاني رئيس جمهور کشور است و اميدواريم با اجراي سياست هاي ايشان كه راه نجات كشور و مورد تائيد مقام معظم رهبري است گشايشي در بخش هاي مختلف كشور ايجاد شود.

پارسا: پروژه نيمه تمام استان تا 20 سال آینده نیز به اتمام نخواهد رسید



معاون برنامه ريزي استاندار نیز در ادامه این همایش اظهارداشت: با روند فعلي درخصوص تخصيص اعتبارات، طي 15 تا 20 سال آينده پروژه نيمه تمام در استان به پایان نخواهند رسید.

اميدعلي پارسا بیان کرد: در تخصيص اعتبارات اولويت با اتمام پروژه هاي نيمه تمام است اگرچه تاكنون اعتبارات عمراني به هيچ استاني ابلاغ نشده است.

وي افزود: اگر تامين و تخصيص اعتبارات به شكل موجود ادامه پيدا كند با اين روند طي 15 تا 20 سال آينده در استان ها با پروژه نيمه تمام مواجه هستيم.

معاون برنامه ريزي استاندار با اشاره به وضعيت آرد و قيمت نان در استان ها تصريح كرد: گزارشي از وضعيت آرد و تفاوت قيمت بين خريد آرد و نان به مسئولين بالادست ارائه شده است و طي چند ماه اخير مقداري سهميه آرد استان افزايش پيدا كرد كه متناسب با نياز شهرستان ها نسبت به توزيع آن اقدام شد.

وي افزود: اگر مديريت و نظارت كارآمدي نداشته باشيم كارها به درستي پيش نخواهد رفت و اميدواريم اداره كل صنعت، معدن و تجارت با همكاري فرمانداري و بخشداري ها نسبت به ساماندهي وضعيت آرد و نان استان اقدام لازم را انجام دهد.