امضاي پيمان تجارت آزاد ميان آمريكا و امارات

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خليج تايمز، شوراي تجاري آمريكا اعلام كرد، با امضاي پيمان تجارت آزاد ميان امارات متحده و آمريكا روابط دو كشور هر چه بيشتر شكوفا خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، امارات متحده عربي سومين شريك تجاري بزرگ آمريكا در منطقه خاورميانه است، به طوريكه واردات اين كشور از ايالات متحده در سال 2004 از 1.1 ميليارد دلار فراتر رفت.

اين گزارش مي افزايد، صادرات امارات متحده عربي نيز به آمريكا در سال گذشته ميلادي به 4.1 ميليارد دلار رسيد.

امارات متحده عربي دومين كشور منطقه پس از بحرين خواهد بود كه با آمريكا پيمان تجارت آزاد منعقد مي سازد.

با انعقاد اين پيمان، كليه تعرفه هاي گمركي ميان دو طرف برداشته خواهد شد و مبادله كالا و خدمات بين دو كشور تسهيل خواهد گرديد. همچنين روند آزادسازي اقتصادي خصوصا در بخشهاي بانكي و مالي نيز سرعت خواهد گرفت.

اين گزارش حاكي است، موافقتنامه اين پيمان در يازدهم سپتامبر گذشته تكميل شده است و انتظار مي رود تا پايان سال به امضاي دو طرف برسد.

بنابر اين گزارش، پيمانهاي تجارت آزاد مورد حمايت آمريكا، همواره مورد انتقاد كارشناسان قرار داشته است، چرا كه از ديدگاه آنان كشورهاي كوچك قادر نيستند نفع زيادي از اين پيمانها ببرند و اين آمريكا است كه با انعقاد پيمان تجارت آزاد با كشورهاي كوچك، راه را براي قبضه كردن بازار آنها هموار مي كند.

از سوي ديگر، عربستان سعودي مخالف انعقاد اينگونه پيمانها است و آنها را ناقض مواقتنامه هاي تعرفه اي شوراي همكاري خليج فارس مي داند.