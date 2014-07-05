وجود 330 زندانی غیرعمد با 200 میلیارد بدهی در اردبیل/ سطح مشارکت پاسخگو نیست

به گزارش خبرنگار مهر، جرائم غیر عمد که در گروه محکومان مالی به غیر از کلاهبردی، محکومان نفقه و مهریه و تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی دسته بندی می شود، هر ساله قربانیانی را پشت میله های زندان می فرستد. جرایمی که به صورت غیر عمد و یا سو تدبیر فرد حاصل شده و نه تنها معیشت و زندگی وی بلکه افراد تحت پوشش فرد زندانی را نیز متاثر می سازد.

از همین رو آسیب اجتماعی ناشی از جرایم غیر عمد قابل توجه بوده و افزایش پرونده های این گروه از جرایم موجب شده است تلاش های نهادهای مردمی و دستگاه های مسئول برای کنترل دامنه آسیب سمت و سوی متفاوتی بگیرد.

در این میان ستاد دیه استان که فعالیت خود را از 12 سال قبل آغاز کرده در سال های اخیر به سمت اجرای برنامه های حمایتی اولویت بندی شده گام برداشته است. برنامه هایی که با هدف حفظ کرامت انسان ها تدوین می شود و در تلاش است آسیب های ناشی از جرایم غیر عمد را سد کند.

با رئیس هیئت مدیره ستاد دیه استان اردبیل و معاون قضایی دادگستری استان اردبیل انور اسکندر زاده در خصوص برنامه های ستاد دیه برای زندانیان غیر عمد به گفتگو نشستیم.

اسکندر زاده معتقد است بخشش و گذشت جرایم غیر عمد در استان رقم به مراتب بالاتری از میزان مشارکت های مردمی آزاد سازی زندانیان دارد.

آقای اسکندر زاده در حال حاضر چه تعداد پرونده به تفکیک جرایم در ستاد دیه در دست بررسی است؟

آمار محکومان به ترتیب تعداد پرونده ها 215 مورد در محکومیت مالی به غیر از کلاهبرداری با 10 میلیارد تومان بدهی، 80 مورد در نفقه و مهریه با شش میلیارد تومان و 35 پرونده تصادفات رانندگی و حوادث کارگاهی با شش میلیارد تومان است.

در مجموع 330 زندانی داریم که 20 میلیارد تومان بدهی دارند و این در حالی است که در سال گذشته از 310 پرونده 231 مورد با 16 میلیارد تومان بدهی آزاد سازی شده اند.

کدام شهرستان بیشترین پرونده ها را به خود اختصاص داده است؟

ستاد دیه در مرکز استان متمرکز بوده و ما پرونده تمامی شهرستان ها را در مرکز مورد بررسی قرار می دهیم.

اگر به تفکیک زندان ها عنوان شود از 330 زندانی ذکر شده، 187 مورد در زندان اردبیل، 88 نفر در مشگین شهر، 25 نفر در خلخال و 30 نفر در گرمی شناسایی شده اند.

در سال های اخیر خشونت به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی مطرح شده تا چه حد افزایش خشونت را در ارتباط با افزایش جرایم غیر عمد می دانید؟

خشونت به نوعی جرم و جنایت محسوب می شود و فردی که از سر خشونت مرتکب عملی شود در واقع مجرم است. اما وقتی فرد به دلیل مهریه، چک برگشتی، تصادف رانندگی و بیمه اتومبیل زندانی می شود در واقع مرتکب جرم غیر عمد شده که خشونت در آن نقش زیادی ندارد.

تحقیقات علمی و بررسی پرونده های قضایی استان نشان می دهد وضعیت اقلیمی و آب و هوای سرد استان و بیکاری دو عامل تاثیر گذار در خشونت بوده و هر دو تاثیر مستقیم در افزایش خشونت دارند.

و مهمتر از همه 85 درصد جرایم استان بر پایه اعتیاد است. قبلا اگر فرد به دلیل مصرف الکل مرتکب تصادف می شد امروز پرونده هایی از تصادفات داریم که با مصرف مواد روان گردان و مخدر فرد از حالت عادی خارج شده و تصادف کرده است.

به نظر می رسد آسیبهای جرائم غیر عمد به دلیل تهدید کرامت انسانی فردی که سابقه بزه ندارد به مراتب بیشتر است. اولویت شما در ستاد دیه برای حمایت از محکومان غیر عمد به چه شکلی است؟

ستاد دیه چند گروه تحقیق دارد که پرونده محکوم را بررسی کرده و نسبت به اولویت بندی حمایتی آن تصمیم گیری می کنند.

روسای کمیته های تحقیق عضو هیئت مدیره ستاد هستند و با هدف کنترل دامنه آسیب نسبت به جهت دهی کمک های مردمی برای آزادسازی زندانیان اقدام می کنند.

در این میان تعداد افراد تحت سرپرست فرد و میزان وابستگی و نیاز این افراد به سرپرست خود یکی از اولویت ها است. به عنوان مثال ممکن است فردی همسر غیر بومی دارد و به دلیل محکومیت مالی در زندان باشد. این خانم از بستگان خود دور بوده و تنها سرپرست را از دست داده است. بنابراین حمایت از وی ضروری است.

علاوه بر این مدت زمان زندانی نیز اهمیت داشته و اولویت با دوره های محکومیت طولانی مدت است. در عین حال میزان مبلغ محکومیت نیز اهمیت دارد. و اولویت با مبالغ پایین است تا بتوان با پول محدود زندانیان بیشتری را آزاد سازی کرد.

منابع مالی شما برای این حمایت به چه شکلی تامین می شود و آیا ستاد دیه اردبیل در پروژه های سرمایه گذاری مشارکت داشته است؟

ستاد دیه یک نهاد مردمی است و در عین حال منبع درآمد خالص ندارد و تنها منبع درآمد هدایای نهاد رهبری و روسای قوا و کمیته حضرت امام (ره) است. به غیر این موارد کمک مردمی و خیرین به عنوان منابع درآمدی محسوب می شود.

ستاد دیه در سرمایه گذاری ها مشارکت نمی کند و بیشتر با جلب رضایت شاکیان و کمک های خیرین پرونده های خود را رسیدگی می کند که نمونه آن برگزی جشن گلریزان است تا بتواند کمک خیرین را به سمت مناسبی هدایت کند. با این وجود اردبیل برخلاف وضعیت مناسب در آزاد سازی ها، در جشن های گلریزان مشارکت مطلوبی را شاهد نیست و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است.

سطح درآمد در استان اردبیل در مقایسه با سایر استان ها به مراتب پایین تر است. به همین دلیل مشارکت مردمی در حد مقبول نیست. علاوه بر این نبود صنایع بزرگ مشارکت را محدود کرده است.

ببینید سال 90-91 شهرک های صنعتی گیلان 70 میلیون تومان مشارکت کردند و این در حالی است که در همان مقطع کل مشارکت اردبیل هفت میلیون تومان بود و امروز نیز از اعضای شهرک های صنعتی به تعداد انگشتان یک دست در جشن های گلریزان مشارکت ندارند.

در خصوص نگهداری این گروه از زندانیان در زندان ها چه تدابیری اندیشیده اید؟

حکومان مالی در زندان ها طبقه بندی شده و در بندهای مجزایی نگهداری می شوند. هدف ما حفظ کرامت انسان ها است و فرد مجرم با فرد محکوم در یک بند نگهداری نمی شود. علاوه بر این در طول مدت زندانی شدن آموزش های فنی و حرفه ای برای زندانیان تدارک دیده می شود.

برنامه های حمایتی ستاد دیه بعد از آزاد سازی زندانیان به جه شکلی است؟

بعد از آزاد سازی باید زمینه برگشت فرد به جامعه فراهم شود. هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی. کمیته های مراقبت بعد از خروج برای افرادی که تخصص خاصی دارند کاریابی می کنند و مابقی می توانند آموزش فنی و حرفه ای نیز داشته باشند. درعین حال تسهیلاتی برای شروع یک شغل در اختیار محکوم آزاد شده قرار می گیرد.

آیا پرونده ای داشته ابد که دو بار از یک فرد خاص حمایت کرده اید؟ ضمانت اجرایی پرونده های آزاد سازی شده به چه شکلی است؟

به هیج عنوان. حمایت مجدد زمینه سوءاستفاده را موجب می شود. نوع جرایم غیر عمد تخلف دوباره را ایجاب نمی کند. فرض کنید فرد مرتب چک برگشتی داشته باشد و از ما کمک بخواهد که مغایر با اصول ستاد دیه است. هر فرد فقط یکبار حمایت می گیرد و در هنگام آزاد سازی متعهد می شود که جرم خود را تکرار نکند.

بخشی از محکومان شما زندانیان مهریه هستند و با وجود اینکه طرحی مبنی بر محدودیت مهریه به 110 سکه مطرح شده در این خصوص توضیح دهید.

نکاح نوعی معامله است و طرفین می توانند هر شرط و شروطی را برای هم قائل شوند. اینکه مهریه به 110 سکه محدود شود از نظر اجرایی صحیح نیست. چرا که عروس و داماد می توانند حتی خارج از محضر قراردادهایی برای مهریه داشته باشند.

علاوه بر این زندانیان ما در واقع به مرحله محکومیت رسیده اند. به زندان رفتن بستگی به دو مورد دارد. اینکه مرد توان مالی دارد و پرداخت نمی کند و یا اینکه اصلا توان ندارد.

زن می تواند اموال مرد را معرفی کرده و مهریه خود را یکجا یا تقسیط دریافت کند و حتی می تواند اگر معامله صوری انتقال اموال مرد شکل گرفته آن را به دادگاه اثبات کند و مهریه خود را طلب کند.

برنامه شما برای افزایش مشارکت مردمی در سال جدید به چه شکلی است؟

در برخی جرایم تلاش می شود با وساطت و حمایت امامان جمعه و مسئولان بخشش صورت گیرد. به ویژه در قتل. اما در برخی دیگر که بخشش از سوی شاکی نداریم تلاش می کنیم حداقل در بخشی از بدهی تخفیف بگیرم و یا در غیر این صورت مبلغ بدهی را از منابع ذکر شده تامین کنیم.

در ماه رمضان برگزاری 12 جشن گلریزان پیش بینی شده که 11 مورد در اردبیل و یک مورد در تهران برای آذری های مقیم تهران برگزار می شود.

علاوه بر این تلاش بر این است با فرهنگ سازی مشارکت های مردمی افزایش یابد تا فرد به دلیل اشتباه در رفتار و انتخاب پشت میله های زندان عمر سپری نکند.

ونوس بهنود