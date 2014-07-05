برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی در 17 مرداد منتفی شد

عبدالرسول عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ریاست جمهوری اگر مجوز لازم را به ما بدهد، امکان برگزاری آزمون را در مهر ماه خواهیم داشت.

وی درباره اینکه عدم برگزاری این آزمون با دستورالعمل وزیر آموزش و پرورش مبنی بر جلوگیری از هر گونه استخدام در این وزارتخانه مرتبط است، توضیح داد: منظور از صحبت وزیر، بکارگیری و استخدام نیروهای خارج از ضابطه است. وزیر آموزش و پرورش اصرار به برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی دارد.

عمادی تصریح کرد: هر زمان که معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری مجوز لازم را به ما بدهد، آموزش و پرورش دو ماه پس از صدور مجوز آمادگی برگزاری آزمون را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده بود: دستورالعمل آزمون مربیان پیش دبستانی آماده شده و 17 مرداد زمان برگزاری آزمون است. در جلسه هماهنگی که با معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری در پیش داریم امیدوار هستیم بتوانیم هماهنگی های لازم را انجام داده تا در این تاریخ آزمون را برگزار کنیم.