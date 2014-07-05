10 درصد جمعیت نکا تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا ساداتی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران شمار خانوارهای تحت پوشش این جمعیت را سه هزار و 700 خانوار نفر بیان کرد و از توزیع 300 سبد غذایی در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان در شهرستان خبر داد.
ساداتی بیان داشت: این سبد کالا براساس برنامهریزی کمیته امداد امام خمینی هر ساله در طول ماه مبارک رمضان در راستای حمایت از خانوادههای مددجویان بین نیازمندان توزیع میشود.
وی تصریح کرد: در ایام ماه مبارک رمضان سال گذشته نیز بیش از یکهزار سبد کالا بین خانوادههای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) نکا توزیع شد و امسال با برنامهریزی انجام شده بیش از سال گذشته سبد کالا بین خانوادههای شهرستان نکا توزیع میشود.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) نکا افزود: بستههای حمایتی که در ایام ماه مبارک رمضان بین خانواده توزیع میشود به ارزش 400 هزار ریال و شامل برنج، روغن، پنیر، خرما و ماکارونی است.
ساداتی تصریح کرد: بازارچه نمایشگاههای دستاوردها و بازارچه رمضان کمیته امداد نیز از دیگر مواردی است که در طول ماه مبارک رمضان با هدف حمایت از
افراد زیرپوشش این نهاد در چهارراه شهرداری نکا برپا میشود.
وی ادامه داد: برنامهریزیهای لازم با افراد و خیریهها انجام شده است تا افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی، مواد غذایی تولید شده و دستاوردهای مختلف خود را برای فروش در ماه مبارک به مردم عرضه کرده و همچنین غذای گرم هنگام افطار برای فروش عرضه میشود.
این مسئول افزود: این بازارچه از هفته دوم ماه مبارک رمضان برپا میشود و تا عید سعید فطر ادامه خواهد داشت.
ساداتی با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای افراد زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی نکا خاطرنشان کرد: برپایی غرفههای فروش، عرضه محصولات و خدمات اشتغال و همچنین غرفههای توسعه مشارکتهای مردمی از جمله غرفههای موجود در این نمایشگاه است که از هفته دوم رمضان در نکا بر پا میشود.
وی اظهار کرد: در این ایام مبارک ویژه برنامههای مختلفی از سوی کمیته امداد امام خمینی استان در نظر گرفته شده که اطعامدهی مددجویان، برگزاری طرح همیان مولا، طرح مفتاحالجنة، برگزاری کلاسهای قرآن و احکام از جمله این موارد است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی نکا افزود: اطعام ایتام نیز در سطح شهرستان در مکانهای مختلف برگزار میشود و همچنین بیش از 400 سبد کالای رمضان توسط خیریههای مختلف شهر در بین مددجویان زیرپوشش این نهاد توزیع میشود ضمن اینکه توسط مسئولان نیز سبدهای کالا با هماهنگی این نهاد توزیع میشود.
