به گزارش خبرنگار مهر، رکود مسکن هم در چند ماهه اخیر نتوانست قیمت واحدهای کوچک در پایتخت را کاهش زیادی دهد و این واحدها همچنان با نرخ‌هایی بیشتر از سطح منطقه به فروش می‌رسند و قیمت های بالایی برای آنها تعیین می‌شود.

همین موضوع موجب شده است که ساخت و ساز آپارتمان‌های کوچک در پایتخت افزایش زیادی داشته باشد به طوری‌که در اغلب محله‌های جنوبی تهران که واحدهای فرسوده و ریزدانه وجود دارد، آپارتمان‌هایی با متراژ کمتر از 40 متر ساخته شود.

از سوی دیگر، فروش آسان‌تر این آپارتمان‌ها موجب شده است که بسازبفروشان هم تمایل به ساخت این خانه‌ها داشته باشند به طوری‌که اگر برای زمینی مجوز ساخت آپارتمان کوچک داده نشود حاضر به شراکت برای ساخت نیستند.

در واقع، ارزش افزوده بالایی که آپارتمان‌های کوچک و سوئیت‌ها برای بسازبفروشان و مالکان ایجاد می کند، باعث شده که آنها به فکر خرد کردن زمین باشند و آپارتمانی با چند واحد کوچک بسازند تا سود بیشتری هم به نسبت قیمت منطقه به دست بیاورند باوجودی‌که ساخت آپارتمان‌های کوچک در یک زمین منجر به کم شدن فضای مشاعات می‌شود و مشکلاتی را برای جابه‌جایی مالکان به همراه دارد.

اما همچنان قدرت خرید کم خانوارها موجب استقبال از خرید این واحدها می‌شود و سود نهایی هم به جیب سازندگان و بسازبفروش هایی می‌رود که می‌توانند بیشترین استفاده را از این واحدها داشته باشند.

نرخ آپارتمان های کوچک در تهران

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، در شریعتی خواجه عبداله واحدی 40 متری زیرهمکف، قدیمی و لوکس با قیمت 185 میلیون تومان به فروش می‌رسد و در لویزان شهیدجعفریان واحدی 35 متری متری 5 میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در مرتضوی صاحب الزمان واحدی 36 متری تکواحدی با انباری به قیمت 100 میلیون تومان فروخته می شود و در فرمانیه واحدی 40 متری 280 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

همچنین در جیحون پایین تر از سپه واحدی 35 متری با 9 متر پاسیو با شرایط 32 میلیون تومان نقد، 25 میلیون تومان رهن و 45 میلیون تومان وام به فروش می‎رسد و در بزرگراه رسالت، مجیدیه شمالی واحدی نوساز با مساحت 35 متر و یکخوابه، 200 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

آپارتمانی 39 متری با عمر 8 ساله در پیروزی - شکوفه با 90 میلیون تومان نقد، 17 میلیون تومان وام با عمر 8 ساله فروخته می‌شود و در قصرالدشت واحدی 34 متری بازسازی شده با 18 میلیون تومان وام و 85 میلیون تومان نقد به فروش می‌رسد.

در خیابان پیروزی بلوار ابوذر واحدی 40 متری طبقه چهارم با پارکینگ و انباری 120 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در امیرآباد شمالی واحدی 40 متری با انباری 225 میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در پونک آبشناسان هم واحدی 40 متری و یکخوابه با پارکینگ و انباری با شرایط 122 میلیون تومان نقد، 35 میلیون تومان وام و 35 میلیون تومان رهن به فروش می رسد و در خیابان خوش - کمیل واحدی 40 متری و نوساز با انباری و پارکینگ 125 میلیون تومان فروخته می‌شود.

در اشرفی اصفهانی سوئیتی 23 متری با عمر 9 ساله با شرایط 144 میلیون تومان نقد و 16 میلیون تومان رهن به فروش می‎رسد و در خواجه نظام واحدی 38 متری با 20 میلیون تومان وام، 20 میلیون تومان رهن و 73 میلیون تومان نقد به فروخته می‌شود.

همچنین سوئیتی 26 متری در مدنی - طاووسی، نوساز با پارکینگ و انباری با شرایط 11 میلیون تومان وام، 20 میلیون تومان رهن و 68 میلیون تومان نقد به فروش می‌رسد.