هلال احمر بیرجند در 20 حادثه به 135 حادثه دیده کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا لطیفی صبح شنبه در جمع داوطلبان هلال احمر در بیرجند اظهار کرد: امسال 20 حادثه توسط نیروهای هلال احمر در شهرستان بیرجند پوشش داده شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع 135 حادثه دیده از خدمات امدادی هلال احمر بهره مند شدند، افزود: جمعیت هلال احمر شهرستان بیرجند در حال حاضر با 115 امدادگر و نجاتگر برادر و 93 امدادگر و نجاتگر خواهر به فعالیت می پردازد.

لطیفی بیان کرد: از مجموع 20 حادثه طبیعی و غیرطبیعی در این مدت حوادث جاده ای با 11 فقره بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: همچنین در این مدت پنج فقره حادثه مربوط به آتش سوزی و چهار فقره مربوط به آب گرفتگی و سیل بوده است.

لطیفی ادامه داد: در هر يك از این حوادث دو تیم عملیاتی و هفت نفر پرسنل، امدادگر و نجاتگر حضور داشته اند.

وی افزود: در حوادث امسال از تجهیزات امدادی چون آمبولانس، خودروی نجات، خودروی کمکدار سبک، دستگاه اطفای حریق، ست سبک نجات، ست هیدرولیک نجات، ست کوهستان وست زنده یاب استفاده شده است.