توليد نفت كويت به چهار ميليون بشكه در روز مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري كويت، وزارت نفت كويت اعلام كرد بر اساس برنامه هاي اين كشور، ظرفيت توليد نفت كويت طي 15 سال آينده بيش از 1.3 ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش، كويت در حال حاضر 2.7 ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كند و پيش بيني مي شود تا سال 2020 ظرفيت توليد خود را به بيش از چهار ميليون بشكه در روز برساند.

در همين حال وزارت نفت كويت تاكيد كرد كه اين كشور قصد دارد از وابستگي خود به صرف صادرات نفت خام بكاهد و صادرات انواع منابع انرژي را افزايش دهد.

وزارت نفت كويت همچنين اذعان داشت كه طي پنج سال آينده ظرفيت توليدات پتروشيمي خود را با 650 هزار بشكه افزايش به 1.5 ميليون بشكه در روز ش خواهد رساند.

