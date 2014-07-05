توسعه هاي فولاد مبارکه براي رسيدن به ظرفيت 12 ميليون تن به سرعت اجرا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سبحانی در بازدید از فولاد هرمزگان در بندرعباس افزود: پیش‌بینی می‌شود در شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه تا 5 سال آینده بیش از 12 میلیون تن فولاد تولید شود. هم اکنون در فولاد هرمزگان یک و نیم میلیون تن و فولاد مبارکه 5/7 میلیون تن فولاد خام تولید می‌شود.

وی گفت: با راه‌اندازی واحد گندله‌سازی در طرح توسعه فولاد هرمزگان در مرحله نخست دو و نیم میلیون تن گندله سنگ آهن که خوراک اصلی کارخانه است، تولید می‌شود.

رئیس هیئت مدیره فولاد هرمزگان گفت: با اجرای طرح توسعه فولاد هرمزگان و توسعه واحدهای فولاد‌سازی، ظرفیت‌های احیا مستقیم، فولادسازی و تأسیسات جانبی 2 برابر می‌شود.

سبحانی افزود: با اجرای طرح توسعه در دو مرحله ظرفیت تولید تختال از یک و نیم میلیون تن فعلي به 3 میلیون تن و از 3 به 6 میلیون تن افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان نيز در اين رابطه گفت: تا پایان امسال یک میلیون و 350 هزار تن اسلب در فولاد هرمزگان تولید می‌شود که 30 درصد بیشتر از تولیدات سال گذشته است.

آقاجانی با بیان این‌که تولید فولاد با پهنای دو متر از ویژگی‌های مجتمع فولاد هرمزگان است، افزود: در فروردین امسال یک رکورد تاریخی 110 هزار تن تختال ثبت شد که 20 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

وی گفت: از آغاز بهره برداری تاکنون دو میلیون تن تختال در مجتمع فولاد هرمزگان تولید شده است که از این میزان 400 هزار تن آن به کشورهای اروپایی، هند، ترکیه، تایلند و تایوان صادر شده است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: کیفیت بالای اسلب تولید شده در این کارخانه و استفاده از آخرین فناوری دنیا در ساخت این اسلب‌ها سبب محبوبیت و بازارپسندی این محصول در دنیا شده و مذاکرات زیادی برای قراردادهای بلندمدت با کشورهای مختلف منعقد شده است.

این مجتمع دومین طرح بزرگ فولادی ساخته شده کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که در 13 کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.



توليد ورق هاي فولادي ضخامت کم با استحكام بالا در شركت فولاد مبارکه اصفهان

براي اولين بار در فولاد مبارکه اصفهان 50 تن کلاف گرم با ضخامت 8/1 و عرض 1025 ميليمتر توليد شد و پس از طي کردن عمليات تست خواص مکانيکي در آزمايشگاه فولادمبارکه و انجام تستهاي لازم در شرکت سازه گستر سايپا، براي ساخت قطعات مختلف در اين شرکت خودروساز مورد استفاده قرار گرفت.

اين خبر را شاهرخ پورمستدام کارشناس واحد متالورژي و روشهاي توليد فولاد مبارکه داد و در اين رابطه گفت: در راستاي همكاري مشترك بين فولاد مباركه و شركت‌هاي خودروسازي و براي بومي سازي فولادهاي ويژه در صنايع خودروسازي براي اولين بار در ناحيه نوردگرم فولاد مبارکه ورقهاي فولادي با ضخامت 8/1 ميليمتر و استحكام بالا با گريد SAPH440 و با خواص جوش پذيري بالا جهت ساخت قطعه‌ي نشيمنگاه كمك فنر و گلگير جلوي خودروهاي شرکت خودروسازي سايپا توليد شد.

وي تصریح کرد:‌ اين ورق‌ها پس از اينکه در شرکت مذکور مراحل تستهاي مربوط به استحكام جوش و تست تخريب را با موفقيت پشت سر گذاشت، در خط توليد شرکت سازه گسترسايپا به قطعات مورد نياز خودرو تبديل شد.

پورمستدام با بيان اينکه از اين پس فولاد مبارکه به دانش فني توليد اين قبيل ورقها دست يافته است، تصريح کرد: با توليد انبوه اين ورقها در خطوط توليد فولاد مبارکه، ديگر نيازي به واردات اين نوع محصولات نخواهد بود و سالانه از خروج مبالغ قابل توجهي ارز از کشور جلوگيري خواهد شد.

وی در همين رابطه از تلاش هاي گروه فني نوردگرم، واحدهاي متالورژي و روشهاي توليد و کنترل کيفيت و برنامه‌ريزي که براي کسب اين موفقيت، مجدانه تلاش کردند، تشکر و قدرداني کرد.

