همايش علمي پژوهشي اقتصاد مقاومتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارســال چــکیده مقــالات 15 مـــرداد ماه، مهلت ارســــال اصل مقـــالات اول آبـــان و زمـــــان برگـــزاری همـــــــایش دی مـــــــاه 93 خواهد بود.

تبیین مبانی علمی اقتصاد مقاومتی وشاخصه‌های آن، معرفی شاخص‌های اندازی‌گیری مقاومت اقتصادی در حوزه های خرد وکلان، مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان و عملیاتی کردن آن در راستای اقتصاد مقاومتی، تجزیه و تحلیل تجربیات داخلی و خارجی درمقاوم سازی اقتصاد، شناسایی و سنجش مخاطرات داخلی و خارجی اقتصاد ایران، شناسایی بخش‌های آسیب‌پذیر و اولویت بندی آنها، تحول در نظام اداری، ساختاردولت و بودجه‌ در راستای اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب وکار‌،توانمندسازی بخش خصوصی و ترویج کارآفرینی دراقتصاد مقاومتی، نقش بخش‌های اقتصادی (کشاورزی،صنعت،انرژی،مالی وغیره) درتحقق اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و مبارزه با فساد در اقتصاد مقاومتی،اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی، نقش خودباوری و اعتماد به نفس ملی درشکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، الزامات و پیش‌نیازهای فرهنگی اقتصاد مقاومتی، معنا و مبنای درون‌زایی و برون‌گرایی دراقتصاد مقاومتی، نسبت اقتصاد مقاومتی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، اقتصاد فرهنگ بنیان و اقتصاد مقاومتی، فرهنگ اقتصاد مقاومتی (فرهنگ کار،سرمایه‌گذاری، تولید،مصرف و...) از جمله محورهای این همایش علمی به شمار می رود.

علاقمندان به شرکت در این همایش می توانند آثار خود را به آدرس دبیرخــانه: تــهران- ولنجـــک- بــلواردانشــجو- دانشـــگاه شهید بهـــشتی؛ و یا ســازمــان مــرکزی قـدیم- طبـــقه دوم- دبـــیرخـانه همــــــایش اقتصاد مقــاومــتی کدپسـتی: 1983963113 - تلـفن: 2 22431881- داخلی117 فکس: 22431879 ارسال نمایند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی « http: //eghtesadmoghavemati.sbu.ac.ir » و « eghtesademoghavemati@mail.sbu.ac.ir» و یا «http://pfmi.ir » مراجعه نمایند.