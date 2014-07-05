شرکت فرانسوی پخش جهانی «امروز» را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «امروز» به کار گردانی سیدرضا میر کریمی که قرار است از عید سعید فطر در سینماهای تهران و شهرستان اکران شود توسط یک پخش کننده بین‌المللی در کشورهای دیگر به نمایش در می‌آید.

فیلم «امروز» به کارگردانی رضا میرکریمی توسط شرکت سینمایی «دریم لب» فرانسه (dreamlabfilms) به صورت بین المللی پخش می شود و مذاکراتی نیز برای نمایش و اکران این فیلم در فرانسه و کشورهای دیگر در حال انجام است.

این شرکت پیش از این پخش بین‌المللی فیلم‌هایی همچون «درباره الی»، «در دنیای تو ساعت چنده»، «عشق» ساخته میشایل هانکه و «چند متر مکعب عشق» را بر عهده داشته است.

«امروز» عنوان آخرین ساخته رضا میرکریمی است که اولین همکاری وی با پرویز پرستویی هم به شمار می‌رود. این فیلم براساس طرحی از رضا میرکریمی است و فیلمنامه‌ آن را شادمهر راستین و رضا میر کریمی نوشته‌اند.

در این فیلم پرویز پرستویی، سهیلا گلستانی، شبنم مقدمی، حسام محمودی، اشکان جنابی، آسیه ضیایی، آوا شریفی، مدیا ذاکری، روزبه حصاری، امیر کربلایی، مرتضی آقا حسینی، مهتاب کُرکوندی، امین میری و... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان «امروز» آمده است: یونس راننده تاکسی کهنه‌کار در پایان یک روزِ کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برسد. غافل از اینکه در بیمارستان اتفاقات زیادی در انتظارِ اوست.

