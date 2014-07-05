۱۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲

زارعی نژاد خبر داد:

82 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از کارگاه غیر مجاز در البرز کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز البرز گفت: با تلاش ماموران امنیتی و انتظامی این استان طی یک عملیات ویژه 82 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علی اکبر زارعی نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: هماهنگی های انجام شده توسط دبیر خانه کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز و تلاش بی شائبه عوامل نیروی انتظامی کارگاهی در منطقه سهیلیه که اقدام به تغلیظ و فراوری گازوئیل قاچاق و فروش آن در چرخه قاچاق می نمود شناسایی شدند.
 
زارعی نژاد در ادامه تاکید کد: فعالیت این گروه به صورت کاملاً پوششی و زیرزمینی بود که توسط عوامل انتظامی و کارشناسان شرکت پخش و با هدایت و برنامه ریزی دبیرخانه کمیسیون کشف شد.
 
این مسئول خاطرنشان کرد: مقدار 82 هزار لیتر گازوئیل قاچاق که در 13 مخزن بزرگ نگهداری می شد کشف و طی مراحل مربوطه با تشکیل پرونده و تخلیه فرآورده و انتقال آن به انبارهای شرکت پخش، دو نفر متهم مربوطه تحویل مقامات قضایی شدند.
 
 دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز البرز د پایان یادآور شد: با اجرای قانون جدید و تشدید مجازات های قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه فرآوردهای نفتی و تبدیل مجازات های نقدی حبس و این گروه از بزه کارانی می شود که باعث اخلال در اقتصاد کشور هستند.
