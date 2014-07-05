82 هزار لیتر گازوئیل قاچاق از کارگاه غیر مجاز در البرز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر زارعی نژاد با بیان این مطلب اظهار داشت: هماهنگی های انجام شده توسط دبیر خانه کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استانداری البرز و تلاش بی شائبه عوامل نیروی انتظامی کارگاهی در منطقه سهیلیه که اقدام به تغلیظ و فراوری گازوئیل قاچاق و فروش آن در چرخه قاچاق می نمود شناسایی شدند.

زارعی نژاد در ادامه تاکید کد: فعالیت این گروه به صورت کاملاً پوششی و زیرزمینی بود که توسط عوامل انتظامی و کارشناسان شرکت پخش و با هدایت و برنامه ریزی دبیرخانه کمیسیون کشف شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مقدار 82 هزار لیتر گازوئیل قاچاق که در 13 مخزن بزرگ نگهداری می شد کشف و طی مراحل مربوطه با تشکیل پرونده و تخلیه فرآورده و انتقال آن به انبارهای شرکت پخش، دو نفر متهم مربوطه تحویل مقامات قضایی شدند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز البرز د پایان یادآور شد: با اجرای قانون جدید و تشدید مجازات های قاچاق کالا و ارز و عرضه خارج از شبکه فرآوردهای نفتی و تبدیل مجازات های نقدی حبس و این گروه از بزه کارانی می شود که باعث اخلال در اقتصاد کشور هستند.