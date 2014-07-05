مشکل افت فشار آب آشامیدنی شهرک المهدی معمولان حل شد

عبدالله پورکایید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهر پلدختر نیز مناطقی از قبیل کوی بسیجیان، شهدای گمنام، محدوده اداره هواشناسی و همچنین روستاهای اطراف شهر پلدختر مانند سراب حمام، چم گردله، اسلام آباد و چم قلعه را تقویت کرده و مشکل افت فشار آب آشامیدنی این مناطق نیز حل شد.

وی گفت: با تجهیز و راه اندازی چاه شماره 6، خط انتقال و مخزن تعادلی واقع در روستای گل گل با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال مشکل قطع و افت فشار رفع شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان پلدختر در ادامه سخنان خود افزود: همچنین خط انتقال مسکن مهر شهر پلدختر به تصفیه خانه با طول بیش از چهار هزار متر با اعتبار بیش از 20 میلیارد ریال در آینده نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی به وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: چنانچه مردم بدهی خود را به این اداره پرداخت کنند خدمات بهتر به مردم ارائه خواهد شد.

پورکایید به بدهی ادارات اشاره کرد و افزود: ادارات شهرستان پلدختر مبلغ بیش از 620 میلیون ریال به آب و فاضلاب این شهرستان بدهکارند که از آنها درخواست می شود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به اوج گرما بعضی اقدام به دستکاری کنتور و نصب شیر اضافه می کنند که انتظار می رود برای رفاه حال مشترکان با توجه به شدت گرمای پلدختر از این تخلف دست بردارند و به فکر مردم باشند.