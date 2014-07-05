عملیات لکه گیری و درزگیری آزادراه تهران - کرج - قزوین آغاز شد/پایان عملیات منوط به تخصیص اعتبار

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: لكه گيري و درزگيري راهها از مهمترين فعاليتهاي تعمير و نگهداري روسازي آسفالت راهها محسوب می شود و درزگيري تَركها، موجب كاهش نفوذ آب به درون لايه هاي اساس و زير اساس مي شود كه این امر منجر به افزايش عمر و دوام روسازي آسفالت خواهد شد.

پیرنون خاطرنشان کرد: درزها و تَركها به خاطر ترافيك سنگين و آمد و رفت بسيار خودروها از اين محور به وجود آمده اند و لكه گيري و درزگيري، از گسترش خرابي رويه آسفالت راهها جلوگيري خواهد کرد.

پيرنون در پایان یادآور شد: طول اين آزادراه 75 كيلومتر است كه ترميم 40 كيلومتر آن طبق اعتبار ابلاغي در حال انجام است و در صورت تخصيص به موقع اعتبار لازم، روكش آسفالت راهها در کوتاه ترین زمان انجام خواهد شد.