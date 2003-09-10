مردم تركيه با غذا و موسيقي مناطق ايران آشنا مي شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مصطفي عسگري، رييس ستاد برگزاري اين جشنوراه با تاكيد بر اين كه حتي پيش از برپايي جشنواره به اهداف خود دست يافتهايم، گفت: علاوه بر جذب سرمايهگذاران ترك، تاكنون قرارداد حضور هفت هزار و 800 گردشگر تركيه اي را نهايي كردهايم و قرار است آنان در قالب تورهاي زيارتي، ساحلي و سياحتي به ايران سفر كنند.
وي افزود: متدينين تركيه ضمن علاقه به زيات اماكن مذهبي ايران بر اين اعتقادند كه با سفر به سواحل سالم و تفكيك شده كشور ما، ميتوانند خانواده خود را از آسيبهاي اخلاقي و فكري مناطق ساحلي كشورخود دور نگه دارند.
وي با اشاره به تبليغات سوء خارجي عليه ايران گفت: ما تاكنون نتوانستهايم 45 ميليون مسلمان تركيه را به ايران جذب كنيم ولي اينك با تحولات منطقه اي و جهان و مشكلاتي كه كشورهاي اروپايي براي سفر اتباع كشورهاي اسلامي ايجاد كردهاند، فرصت مناسبي براي هدايت اين گردشگران به كشور ما فراهم شده است.
مديرعامل شركت توسعه ميهمانخانههاي ايران در ادامه افزود: مخارج اين جشنواره را سازمان ايرانگردي و جهانگردي تقبل كرده و 15 استان از مجموعه استانهايي كه اين سازمان در آنها فعال است، انتخاب شده تا فرهنگ و آداب و سنن ملت ما را براي مردم تركيه به بهترين شيوه معرفي كنند.
وي، زمان برگزاري جشنواره را از 24 شهريور (16 سپتامبر) جاري به مدت يك هفته اعلام كرد و افزود: اين جشنواره در استانبول به عنوان گلوگاه مهم توريسم در تركيه و در مكان هتل مشهور “گراند جواهر“ برپا ميشود.
عسگري، رويكرد عمده جشنواره را شناساندن ايران به خواص دانست و گفت: در طول برگزاري جشنواره و در طي سهشب ميهمانيهاي ويژهاي براي صاحبان تورهاي مسافرتي و ارباب جرايد، سفرا و سركنسولهاي مقيم تركيه به جز سفراي اسرائيل و آمريكا، ترتيب داده ميشود
عسگري اضافه كرد: غذاهايي كه در جشنواره عرضه ميشود قطعا از غذاهاي معمولي تركيه ارزانتر خواهد بود و چون هدف ما بسترسازي است نه درآمدزايي، به دنبال فروش غرفه و تبليغات به صورتي كه در نمايشگاههاي داخلي نظير جشنواره غذا در پارك لاله تهران عمل شد، نيستيم.
وي، با اشاره به اهميت آشنا شدن مردم تركيه با فرهنگ و سنن مردم ايران گفت: طي دو روز از جشنواره چهار تريلي با اخذ مجوز از شهرداري استانبول در دو نقطه مهم شهر يعني ميدانهاي تقسيم و سلطان احمد، كارناوالي متناسب با فرهنگ كشور ما برپا نموده و به مردم و گردشگران خارجي غذاهاي ايراني خواهند داد.
وي اضافه كرد: از چندي قبل تبليغات جشنواره در رسانههاي جمعي تركيه آغاز شده و 10 هزار بادبادك منقش به آرم و تبليغات جشنواره در ميادين اصلي شهر استانبول بين كودكان توزيع شده است.
رييس ستاد برگزاري نخستين جشنوارهي غذا و موسيقي مناطق ايران در پايان تاكيد كرد: جشنواره مشابهي حدود يك ماه ديگر در امارات عربي متحده برگزار خواهد شد.
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